El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que en la madrugada de este sábado recibió los cuerpos de los seis disidentes de las Farc que murieron en una reciente operación militar “en los departamentos de Amazonas y Guaviare”, en el sur del país.

Lea: Medicina Legal ha identificado a 63 de las 69 víctimas fatales del accidente aéreo en Putumayo: esta es la lista

A través de un comunicado, el instituto detalló que los occisos fueron ingresados a sus instalaciones a las 2:00 de la madrugada de este 28 de marzo, procedentes de San José del Guaviare. Los cuerpos corresponden a cuatro mujeres y dos hombres.

“El Instituto inicia el abordaje forense, con tres equipos interdisciplinarios, para establecer la identidad y causa de muerte garantizando el rigor técnico”, concluye la información.

La operación de la fuerza pública se ejecutó el pasado jueves 26 de marzo, en zonas de frontera entre Amazonas y Guaviare, contra el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc, liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado del país.

Lea: Gobierno reactiva diálogos de paz con la CNEB, disidencia de la Segunda Marquetalia, tras crisis en la mesa de negociación

La ofensiva también dejó como resultado la incautación de material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos, “afectando de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país”, destacó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, en su cuenta de X.

#ComunicaciónOficial



Continúa ofensiva en el suroriente del país contra facción de Iván Mordisco



En el departamento del Vaupés, nuestras @FuerzasMilCol, de manera conjunta y coordinada entre el @COL_EJERCITO, la @ArmadaColombia, la @FuerzaAereaCol y la @PoliciaColombia,… — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) March 27, 2026

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que esta acción hace parte de “la campaña para neutralizar a este cabecilla (’Iván Mordisco’) de uno de los carteles de narcotráfico y terrorismo más peligrosos que delinquen en Colombia”.

𝐂𝐎𝐍𝐓𝐔𝐍𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐆𝐎𝐋𝐏𝐄 𝐄𝐍 𝐕𝐀𝐔𝐏É𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐌𝐎𝐑𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎’’



La Fuerza Pública ejecutó una acción contundente contra una estructura criminal perteneciente al anillo de seguridad de alias ‘Mordisco’… pic.twitter.com/U8LOT2FDru — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 27, 2026

Se especula que alias Lorena, pareja sentimental de ‘Iván Mordisco’, estaría entre los seis muertos que dejó el bombardeo contra la disidencia del EMC. Sin embargo, será Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el que confirme las identidades de los cuerpos.

Lea: Más de 10.000 colombianos han sido reclutados como mercenarios en conflictos globales, según la ONU

El Gobierno nacional aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) la recompensa por información que permita capturar a Iván Mordisco, a quien las autoridades responsabilizan de numerosos ataques a la Policía y al Ejército.