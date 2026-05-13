La Fiscalía General de la Nación decidió, por ahora, no suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’, máximo jefe de esa organización criminal y solicitado en extradición por Estados Unidos.

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Hay que recordar que la suspensión había sido solicitada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz dentro del proceso de diálogos que el Gobierno sostiene con esa estructura armada.

La Fiscalía, dirigida por la fiscal general Luz Adriana Camargo, argumentó que no tomará esa decisión hasta verificar plenamente aspectos jurídicos y operativos relacionados con el proceso, entre ellos la identificación de los integrantes del grupo, la vigencia de órdenes de captura, el estado de solicitudes de extradición y las condiciones reales de sometimiento a la justicia.

Luego de conocer la decisión de la Fiscalía, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al tema con una publicación en su cuenta de x.

“La justicia no se negocia. Celebro la decisión de la fiscal general Luz Adriana Camargo de negar las pretensiones de Petro y mantener las órdenes de captura contra los cabecillas del Clan del Golfo”, publicó el alcalde de la capital de Antioquia.

También aseguró que “no se puede premiar a quienes secuestran, extorsionan y asesinan”.

Por otro lado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también saludó la decisión el ente acusador.

“Respaldo la decisión de la fiscal de no levantarle las órdenes de captura al Clan del Golfo. En un Estado de Derecho, las decisiones sobre órdenes de captura no pueden tomarse por presión política ni por conveniencia, sino con base en el cumplimiento de la ley y en una valoración seria de las condiciones exigidas por la justicia”. publicó Galán.

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Concluyó: “Colombia no puede acostumbrarse a que las organizaciones criminales sean premiadas con beneficios, la responsabilidad del Estado es enfrentarlas y desarticularlas”.

Es importante destacar que, en medio de la polémica por la solicitud de suspender las órdenes de captura, el presidente Gustavo Petro aseguró que nunca autorizó la suspensión de la extradición de alias ‘Chiquito Malo’ y afirmó que la decisión tomada por la delegación de paz no fue consultada con él.

“El presidente ha sido claro en que en las primeras fases del proceso no actúan extraditables”, señaló Petro.