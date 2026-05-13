El presidente Gustavo Petro aseguró este martes que la operación militar que desarticuló un núcleo de seguridad del Comando Central de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Tibú, Norte de Santander, se desarrolló en el marco del acuerdo de cooperación alcanzado con el gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

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“Di la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela”, expresó Petro en X sobre esta operación ejecutada en esa región fronteriza, uno de los principales bastiones de la guerrilla.

El ataque fue una operación de “interdicción aérea y asalto” llevada a cabo en una zona rural de Tibú, el principal municipio del Catatumbo, situado en el departamento de Norte de Santander, señaló el mando militar en un comunicado. La información preliminar da cuenta de siete guerrilleros muertos en esa ofensiva.

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“Las organizaciones que mantengan su decisión de controlar total o parcialmente economías ilícitas y rechacen los acuerdos para iniciar su desmonte, no están en ningún acuerdo de paz”, aseveró el jefe de Estado.

Afirmó además que no es cierto que el Gobierno no haya cumplido acuerdos parciales, como dice el grupo armado ilegal.

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“El ELN destruyó la confianza de la nación en su voluntad de paz cuando desató la muerte sistemática de centenares de campesinos desarmados del Catatumbo, la fiscal General de la Nación no tiene razón en legitimar ese delito de lesa humanidad diciendo que otro grupo comenzó con el asesinato de una familia cercana al ELN. Nada justifica crímenes contra la humanidad”, sostuvo el mandatario.

Dí la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela.



Las organizaciones que mantengan su decisión de controlar total o parcialmente economías ilícitas y rechacen los acuerdos para iniciar su desmonte, no están en… https://t.co/W8xo8LF2M6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 12, 2026

En la operación participaron soldados del Ejército y de la Fuerza Aérea con apoyo de la Fiscalía, que “lograron afectar de manera contundente una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, liderada por alias Sucre”, según indicaron las Fuerzas Militares.

De acuerdo con el Ejército, este grupo “tenía un alto valor estratégico para el ELN” porque era el que estaba enfrentado al Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control territorial y de los cultivos de coca en el Catatumbo.

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Además, era el encargado de la seguridad a miembros del Comando Central y de la Dirección Nacional del ELN “cuando estos cruzaban desde territorio venezolano hacia Colombia para direccionar actividades criminales y terroristas”, agregó la información.

Durante el ataque fueron encontrados dos campamentos de la guerrilla con sistemas de fortificaciones, así como explosivos usados para fabricar minas antipersonas y artefactos adaptados para ser lanzados desde drones.

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El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo y desde hace décadas es una zona en disputa por grupos guerrilleros y paramilitares.