Con una nutrida participación ciudadana y la presencia de representantes de distintos sectores políticos, sociales e institucionales, Barranquilla acogió la audiencia pública del Proyecto de Ley 502 de 2025, conocido como la “Ley de Competencias SGP”, iniciativa que busca redefinir la distribución de recursos y responsabilidades entre la Nación y los territorios.

La jornada, liderada por el representante a la Cámara Gersel Pérez, reunió a 432 asistentes y se convirtió en un espacio de discusión sobre el futuro del Sistema General de Participaciones (SGP), mecanismo clave para financiar áreas como salud, educación, agua potable y saneamiento básico en departamentos y municipios.

En el encuentro participaron delegados del Gobierno Nacional, entre ellos representantes de los ministerios del Interior, Salud, Vivienda y Educación, así como autoridades regionales, congresistas, organizaciones sociales, estudiantes, sindicatos y voceros de comunidades afrodescendientes, indígenas y ROM.

Durante la audiencia, uno de los temas centrales fue la necesidad de fortalecer la autonomía territorial y garantizar una distribución más equitativa de los recursos públicos, especialmente en regiones que históricamente han reclamado mayores capacidades de decisión frente al manejo presupuestal.

El gobernador del Atlántico también hizo parte del espacio, junto con representantes de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA) y líderes juveniles que expusieron inquietudes relacionadas con inversión social y desarrollo regional.

El representante Gersel Pérez defendió la importancia de trasladar este tipo de discusiones a las regiones y aseguró que las decisiones legislativas deben construirse escuchando directamente a las comunidades.

“Hoy demostramos que cuando el territorio participa, construimos mejores decisiones para Colombia. Esta audiencia pública permitió escuchar a todos los sectores y reafirma nuestro compromiso con una ley más justa, equitativa y conectada con las verdaderas necesidades de la gente”, afirmó el congresista.

La audiencia también sirvió para evidenciar el interés de distintos sectores en avanzar hacia un modelo más descentralizado, en el que departamentos y municipios tengan mayores herramientas para responder a sus propias necesidades.

La iniciativa legislativa continuará su trámite en el Congreso mientras avanzan los espacios de socialización y discusión en distintas regiones del país.