Un total de 929.139 ciudadanos del departamento del Cesar, están habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Leer más: Hallan desmembrado a boxeador Yeiner Gómez en zona rural de Soledad

Para esta jornada democrática, en los 25 municipios del departamento se instalarán 2.754 mesas en 300 puestos de votación.

De los votantes habilitados, 467.322 son mujeres y 461.817 son hombres, quienes podrán ejercer su derecho durante las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, en una primera vuelta, para definir el periodo constitucional 2026-2030.

Además la Registraduría ha informado que fueron designados 850.871 jurados de votación, de los cuales 708.259 son principales y 142.612 son remanentes. La selección se realizó mediante sorteos que se llevaron a cabo entre el 4 y el 6 de mayo en la plataforma dispuesta por la Registraduría. De los jurados de votación designados, 342.315 corresponden a empleados de empresas privadas, 223.942 a estudiantes, 125.381 a docentes, 123.536 a funcionarios públicos y 35.697 a simpatizantes de las organizaciones políticas.

De este grueso número de ciudadanos que ejercerán dichas funciones durante el domingo 31 de mayo, para el Cesar hay 16.524 jurados principales, y 3.094 jurados permanentes para un total de 19.618.

Es de indicar que en el país, 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) podrán sufragar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural.

Ver también: Mototaxista muere tras riña a cuchillo con expareja de su compañera sentimental en Soledad

En el exterior, 1.414.661 personas (777.343 mujeres y 637.318 hombres) están habilitadas para votar en 2.181 mesas (el 31 de mayo) y 1.489 (del 25 al 30 de mayo), distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países, dando inicio desde el 25 de mayo al 31 de este mismo mes.

Para consultar el lugar de votación puede realizarse en www.registraduria.gov.co.