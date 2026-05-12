Dos estudiantes del Colegio Marie Poussepin de Barranquilla se convirtieron en las ganadoras del reto virtual “Ponte Chévere con el Agua”, una iniciativa liderada por Triple A para fomentar entre niños y jóvenes del Atlántico hábitos responsables frente al uso del recurso hídrico.

Se trata de Karla Rico, de seis años, y Génesis Orozco, de siete, quienes conquistaron al jurado con una propuesta creativa enfocada en el ahorro y cuidado del agua. Ambas cursan primer grado de primaria y recibieron como reconocimiento una tablet y un kit escolar.

La institución educativa también fue premiada con una ecobotella de 110 litros, como símbolo del compromiso ambiental que promueve entre su comunidad estudiantil.

En la convocatoria participaron estudiantes de Barranquilla, Baranoa, Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí, Piojó, Ponedera, Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Tomás, Polonuevo y Palmar de Varela, quienes presentaron en parejas sus videos a través de TikTok.

Según informó Triple A, la campaña logró más de 190.000 reproducciones en redes sociales, evidenciando el alcance de los mensajes creados por los participantes.

Los videos fueron calificados con base en criterios como creatividad y originalidad, claridad del mensaje e impacto inspirador.

Las docentes Johana Navarro y Ceneyda Castaño resaltaron la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la cultura ambiental desde las aulas. “Seguimos trabajando con nuestras estudiantes, motivándolas en la participación de los diferentes retos”, señalaron.

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Triple A anunció además que los videos ubicados entre el segundo y quinto puesto serán compartidos a través de su cuenta oficial @SomosTripleA, con el objetivo de seguir amplificando el mensaje de conservación.

La empresa aseguró que continuará desarrollando campañas pedagógicas que impulsen la sostenibilidad y promuevan una relación más responsable con el agua en Barranquilla y el Atlántico.