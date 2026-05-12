Desde este lunes 11 de mayo arrancó en montaje de la Feria AMA (Arte Manual Ancestral) 2026, en el Centro de Eventos Puerta de Oro, bajo la dirección de la reconocida productora Páramo Lab, encargada de materializar una puesta en escena para recibir la exhibición de artesanías más importante de la región.

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Para este año, el diseño del montaje el apuesta a una estética minimalista y elegante, donde la propuesta de señalética es elaborada íntegramente en tela sublimada, para que las piezas artesanales sean las protagonista.

Este importante evento se realizará desde este jueves 14 hasta el domingo 17 de mayo y se busca consolidarse como una plataforma de negocios de primer orden, en el que se hallaran 105 stands para marcas nacionales.

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Gobernación del Atlántico/Cortesía

Además, se quiere posicionar al departamento del Atlántico como un referente de industrias creativas y salvaguarda del patrimonio inmaterial.

Sobre la feria, Liliana Borrero, primera Gestora Social del Atlántico, expresó: “Ya estamos desde Puerta de Oro viviendo la cuenta regresiva para AMA 2026. En solo tres días abriremos las puertas de esta gran feria que exalta el talento, la tradición y el lujo artesanal de nuestra gente. Los esperamos para descubrir piezas maravillosas, propuestas innovadoras y toda la magia que hemos preparado para ustedes en este gran evento”.

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Gobernación del Atlántico

En esta edición, los asistentes podrán apreciar una curaduría excepcional que incluye:

Técnicas ancestrales: desde el tejido en palma de iraca hasta la talla en madera de náufrago y el trabajo en arcilla.

Innovación en el diseño: productos que fusionan el saber tradicional con líneas contemporáneas, ideales para el mercado nacional e internacional.

Cultura viva: espacios dedicados a contar la historia detrás de cada artesano, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el valor del comercio justo.