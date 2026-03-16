La Plaza de la Paz será el escenario de la feria ‘Conecta tus raíces’, un espacio que reunirá a emprendedores y emprendedoras que ofrecerán sus productos y servicios al público barranquillero en una jornada con entrada gratuita que celebra el talento, la creatividad y el espíritu empresarial.

Durante la feria, que se desarrollará el sábado 21 de marzo entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m., los asistentes podrán recorrer distintos emprendimientos y disfrutar de gastronomía, artesanías, productos de bienestar, artículos para el hogar y otros productos de gran calidad, en un ambiente pensado para promover el consumo responsable y apoyar la integración socioeconómica.

Además, durante la jornada habrá presentaciones artísticas y folclóricas de vallenato, joropo, porro y cumbia, así somo juegos, actividades recreativas, interactivas e incentivos para quienes apoyen a los emprendimientos.

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Esta iniciativa es impulsada por el Consejo Danés para Refugiados (DRC), en el marco del programa ADN Dignidad, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas de personas emprendedoras y generar espacios que promuevan la integración económica y social entre comunidades.

Las y los expositores de la Feria fueron seleccionados entre participantes de la ruta de apoyo al emprendimiento de ADN Dignidad, que ha sido implementada durante los últimos meses por DRC, por lo que estas personas han hecho parte de todo un proceso de acompañamiento y formación para el mejoramiento de sus habilidades empresariales a través de la construcción de modelos de negocio, abordaje de los enfoques de mentalidad emprendedora, mercadeo, contabilidad, compras y proceso operativo.

“Estos espacios de encuentro promueven el desarrollo y el crecimiento de grandes ideas de negocio, pero además promueven el diálogo y la integración de las culturas venezolana y colombiana, generando escenarios de inclusión que dinamizan la economía local”, resaltó Lucía Annicchiarico, Gerente de Recuperación Económica del Consejo Danés para Refugiados en Barranquilla.

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A través de estas ferias, se busca visibilizar historias de emprendimiento, abrir oportunidades comerciales y promover redes de colaboración, permitiendo que las personas emprendedoras conecten con nuevos clientes y aliados estratégicos.

‘Conecta tus raíces’ se consolida así como una plataforma que impulsa el talento, fomenta la integración y dinamiza las economías locales, invitando a la comunidad a apoyar proyectos que están transformando vidas a través del emprendimiento.