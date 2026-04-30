Tarde de finalísimas, eso fue lo que se vivió en el centro recreacional La Pedregosa, ubicado en el norte de Valledupar, donde los primeros en entrar en acción fueron los concursantes de la categoría acordeonero infantil. Todos los concursantes fueron calificados por el jurado integrado por: Jorge Hoyos, Wilson Garcia y Yesid Acevedo.

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El reloj marcó las 2:10 p.m. y de inmediato el público se estremeció.

El concurso de la categoría infantil contó con seis finalistas y fue inaugurado por Jerónimo Álvarez, nativo de Valledupar a quien se le notó bastante entusiasmado. Quería hacer defender la casa y por eso no se guardó nada en cada ejecución de los aires de paseo, merengue, puya y son. Uno de los temas que más se disfrutó fue el son ‘Raquelita’.

Jeisson Gutierrez

El segundo en subir a tarima fue el también valduparense Luis Hernández Bornachera, que con una nota cadenciosa puso los ánimos por las nubes, se le vio serio, propositivo y con una gran concentración. Sus notas más sólidas las marcó en el son ‘A mi padre’, de Pacho Rada. Respaldando por su gente se voz cada tema.

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El tercero en tener acción fue el también valduparense Juan Iguarán Villegas que inició con el paseo ‘Mi visita’ de la autoría del maestro Julio De la Ossa. Una barra que resaltaba por sus sombreros vueltiaos lo respaldó durante los 25 minutos que duró su actuación.

El cuarto al turno fue Juan Pablo Narváez Espitia, oriundo de Lorica, Córdoba que inició con el paseo ‘El gallo viejo’ de Emiliano Zuleta. Este niño vino dispuesto a llevarse la corona y por eso realizó una presentación seria.

El quinto al bate fue Carlos Mario Ríos Núñez, oriundo de El Difícil, Magdalena, que inició su propuesta con el paseo ‘Las mujeres’ de Carlos Huertas.

La ronda decisiva la cerró Gabriel Ovalle Martínez que tuvo una apuesta firme por el folclor con temas como el merengue ‘Rosita’ de Luís Enrique Martínez.