En la legendaria plaza Alfonso López, de Valledupar, donde la tarima Francisco el Hombre ha sido el escenario para que grandes acordeoneros muestren su talento y hagan sonar los fuelles y pitos de este instrumento, se realizará una vez más la primera y segunda ronda del concurso de Rey Profesional, en el Festival de la Leyenda Vallenata.

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En esta edición 59 son 69 los participantes que buscan la anhelada corona para engalanar el cuadro de los Reyes Profesionales, y representar este folclor durante un año en diferentes presentaciones tanto en el país y traspasando fronteras.

Los participantes en las categorías de acordeón, deberán demostrar su destreza interpretando los cuatro aires del género: paseo, merengue, son y puya; quienes llegan de diferentes partes de Colombia e incluso del mundo.

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Uno de los que este año vuelve a mostrar su talento es Omar ‘El Zorro’ Hernández, quien lleva 14 años, presentándose en el Festival, alcanzado estar en el cuadro de los finalistas, pero sin coronarse, aunque ya logrado títulos de Rey Vallenato, en 2004 fue Aficionado y en 2007 repitió como Rey de Reyes en esa misma categoría.

En esta oportunidad vendrá acompañado por el guacharaquero Aldair Velásquez, y en la caja estará Jairo Acosta, como en años anteriores.

Otros de lo que también estará en tarima es Edgardo Bolaños, de la dinastía de Chico Bolaños. Llega procedente de Riohacha, La Guajira, y ostenta la corona de Rey Aficionado 2026, además de títulos en diferentes festivales del país.

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También se mide ante sus compañeros, José Juan Camilo Guerra, con la fórmula Contará con el de Adelmo ‘Memo’ Granados, en la caja, y quien ostenta el título de triple Rey de Reyes. Y en la guacharaca lo acompañará Reinaldo Ruiz, artista que ha sido coronado en tres ocasiones en este instrumento.

‘Morocho’ como es conocido, José Juan Camilo, es Rey Vallenato Juvenil en 2017 y Rey Aficionado en 2019.

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Así las cosas la cita es a partir de las 8:00 de la mañana en la plaza Alfonso López, para uno de los concursos con más público, expectativa y acompañamiento en este Festival Vallenato que rinde homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro.