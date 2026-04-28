Una misión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Organización de las Naciones Unidas, permitió la liberación en la en la región del Catatumbo de Jairo Adelso Aparicio Reyes, de 31 años, quien fue secuestrado por el ELN, el 17 de enero de 2026, en el corregimiento de La Mata, municipio de La Gloria, sur del departamento del Cesar.

Leer más: Con nuevos auxiliares de Policía fortalecen la seguridad en Sucre

Gobernación del Cesar/Cortesía

El anuncio fue realizado por el Gobierno del Cesar a través de X, asegurando que siguen trabajando de la mano con la fuerza pública y los organismos humanitarios para preservar el derecho a la libertad en el territorio.

Es de recordar que para el día de los hechos, Aparicio Reyes se movilizaba en su camión, procedente de Santander, con una carga de verduras y hortalizas, con la cual abastecería en una plaza de mercado del sur del Cesar. En jurisdicción de La Mata fue abordado por sujetos desconocidos que resultaron ser del ELN y se lo llevaron con rumbo desconocido. Luego las autoridades confirmaron que estaba en poder de esta guerrilla y había sido sacado de este departamento.

Le puede interesar: A la cárcel líder religioso señalado de abusar de una menor en La Guajira

Luego de la liberación Aparicio Reyes, quien es oriundo de Cúcuta se reencontró con su familia, estando en buenas condiciones de salud.

En el Cesar sigue en cautiverio Jesús Emiro Vergel González, desde el 6 de abril cuando sujetos desconocidos y armados se lo llevaron desde el sector Once Reses, entre Aguachica y San Martín.

Lea acá: Incautan cargamento de cigarrillos ilegales de cerca de $4 mil millones en La Guajira