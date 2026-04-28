El panorama de la inmigración legal hacia los Estados Unidos presenta importantes movimientos para el próximo mes de mayo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) ha oficializado los nuevos lineamientos que regirán la disponibilidad de visas de residencia permanente, un documento crucial para quienes aspiran a establecerse legalmente en el país bajo categorías de patrocinio familiar o empleo.

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Este informe mensual, emitido por el Departamento de Estado, establece las “fechas de corte” que actúan como un termómetro de la fila de espera. Según los procedimientos establecidos, las visas se asignan “en orden cronológico de las fechas de prioridad” hasta alcanzar los topes legales. Para el año fiscal 2026, los límites son estrictos: 226.000 cupos para categorías familiares, 140.000 para empleo y un techo máximo del 7 % por cada país.

El funcionamiento del Boletín de Visas es matemático. Cuando la cantidad de solicitudes supera los cupos anuales disponibles, la categoría se considera “sobresuscrita”. En ese momento, se fija una fecha de corte; solo aquellos cuya solicitud fue radicada antes de ese día pueden continuar con el proceso final.

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Un ejemplo claro de este movimiento se observa en la categoría F1, que agrupa a hijos solteros de ciudadanos estadounidenses. Para mayo, la fecha de aprobación definitiva avanzó cuatro meses, pasando de mayo de 2017 a septiembre de 2017. Este ajuste permite que quienes llevan años en espera vean una luz al final del túnel, aunque quienes inicien su proceso en 2026 deben ser conscientes de que su turno podría tardar décadas en llegar.

Las restricciones actuales congelan la emisión de visas para ciudadanos colombianos

A pesar de las actualizaciones en el boletín, los solicitantes colombianos atraviesan una coyuntura particular. Desde el 21 de enero, la expedición de visas de inmigrante se encuentra suspendida para Colombia y otras 70 naciones. Esta medida implica que, aunque un colombiano alcance su fecha de prioridad en el boletín de mayo, su proceso quedará en pausa justo antes de la entrega del documento físico.

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El Departamento de Estado ha aclarado que esta suspensión afecta exclusivamente la etapa final de emisión. Por lo tanto, los aspirantes pueden y deben seguir preparando sus casos: es posible presentar documentación, avanzar en los expedientes y asistir a las entrevistas consulares. El objetivo es dejar el trámite listo para el momento en que se levante la restricción.

Quedan exceptuadas de esta medida las personas con doble nacionalidad que utilicen un pasaporte de un país no restringido, así como todas las visas de no inmigrante (turismo, negocios o estudios).

Estadísticas reflejan una caída histórica en la aprobación de residencias permanentes en EE. UU.

El impacto de las políticas migratorias actuales ya es visible en las cifras oficiales. Entre enero y agosto de 2025, la emisión de visas de inmigrante para colombianos registró su nivel más bajo desde la postpandemia en 2021. Con un total de 4.976 documentos emitidos, se evidencia una caída del 27,81 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

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Las categorías familiares han sido las más golpeadas por este descenso:

Categoría F4 (hermanos de ciudadanos): sufrió una reducción del 66 %, pasando de 821 visas a solo 276.

sufrió una reducción del 66 %, pasando de 821 visas a solo 276. Categoría F2A (cónyuges e hijos de residentes): cayó un 70 %.

cayó un 70 %. Categoría F1: fue la más estable, aunque con una baja del 20 %.

Adicionalmente, se confirmó que los colombianos no podrán participar en el programa de visas de diversidad para el año 2026, cerrando otra puerta para la obtención de la Green Card.