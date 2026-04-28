Por negligencia de la Nueva EPS murió el menor Kevin Arley Acosta, el niño de 7 años, quien padecía hemofilia A severa y falleció luego de meses de espera por su tratamiento.

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Así lo determinó el pasado 17 de marzo la Procuraduría General de la Nación luego de una investigación que arrojó que esta EPS “no garantizó la entrega oportuna del medicamento conocido como EMICIZUMAB” y “puso el niño en una situación clínica crítica”.

“Kevin Arley estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS“, señaló el Ministerio Público.

Ante lo sucedido, la familia de Kevin interpuso una demanda contra el Estado por la muerte del niño, y pide una millonaria reparación.

Yudy Katherine Pico, madre del menor, lleva meses batallando en el ámbito legal para demostrar que lo sucedido fue negligencia de la Nueva EPS, intervenida por el Estado colombiano, por lo que la familia solicita más de 1.800 millones de pesos.

Sin embargo, la conciliación sería el primer paso antes de un proceso de reparación directa, un método judicial para reclamarle al Estado una indemnización monetaria.

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Luego de tres meses de la muerte de Kevin, se conoció en las últimas horas la fecha de dicha conciliación: el miércoles 27 de mayo de 2026. Asimismo, se estableció que el Ministerio Público citó a la familia del niño y a cuatro organismos estatales para que lleguen a un acuerdo en la fecha pactada.

Si la conciliación fracasa, la justicia debe determinar si la pretensión por casi 2 mil millones de pesos es justa. Cabe señalar que los Pico proponen unos 923,26 millones de pesos como reparación, para evitar el engorroso camino de los estrados.