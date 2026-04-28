En un encuentro sin precedentes que marca un hito en la gestión cultural del país, la Fundación Cocha Molina –encabezada por Julieth Peraza, Gestora Cultural y cofundadora de esta entidad y del Museo Cocha Molina– realizó con éxito el conversatorio “A los 11 años de la declaratoria del vallenato como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.

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El evento, desarrollado en las instalaciones del Museo Cocha Molina, no solo fue un espacio de reflexión, sino el escenario para el nacimiento del Pacto por la Ciudad, una hoja de ruta definitiva para pasar de los diagnósticos a la ejecución real del Plan Especial de Salvaguardia (PES), firmado por representantes de distintos actores de la sociedad: artistas, gestores, comunidad civil y entidades presentes.

La jornada contó con la participación de figuras determinantes en el ecosistema cultural: Juan Carlos Ospino, Gerente del Carnaval de Barranquilla; Diana Molina, Gerente del Fondo Bienestar; y Fabián Dangond, Consultor de Economía Creativa. Durante el diálogo, se ratificó que la preservación del vallenato no puede ser un esfuerzo aislado, sino una articulación orgánica entre el sector público, la empresa privada, la academia y la ciudadanía.

Nace un Hermanamiento Cultural. Se trata de una propuesta hecha por parte de la Fundación Cocha Molina, en el marco del conversatorio, al Carnaval de Barranquilla, que busca articular escenarios entre el Carnaval y el Festival de la Leyenda Vallenata para crear una ruta de salvaguardia nacional.

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De acuerdo con la gestora cultural y cofundadora de la Fundación, Julieth Peraza, el encuentro que se llevó a cabo hoy representa un cambio de paradigma: “Hoy Valledupar deja de delegar su cultura y empieza a liderarla desde las sinergias y alianzas estratégicas. El Plan de Salvaguardia ya nos dijo qué hacer; este Pacto por la Ciudad y las nuevas alianzas que aquí surgieron definen quién ejecuta y cómo lo vamos a cumplir. Porque el patrimonio que dialoga, se conecta y evoluciona, es el patrimonio que permanece”, aseguró la autora de ‘Estrella Binaria’.

Balance de Gestión: Acciones frente a los compromisos UNESCO

La Fundación Cocha Molina ha logrado convertir los lineamientos de la UNESCO en realidades medibles. Entre los avances presentados, resaltan:

Formación e Innovación: A través de la plataforma virtual ‘Huellas del Maestro’, se ha impactado a más de 4.500 estudiantes en seis países (Estados Unidos, Canadá, Australia, Venezuela, México y República Dominicana) mediante metodologías digitales propias, consolidándose como un modelo de enseñanza musical de vanguardia.

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Observatorio de la Música y Cultura Vallenata Tradicional: la creación del Museo Cocha Molina en 2024, que recibe un promedio anual de 1.000 visitantes, preservando la narrativa de los juglares.

Coordinación de Festivales Vallenatos: Liderazgo institucional en la articulación y representación del gremio, encabezado por la gestión cultural de Julieth Peraza.

Cátedra Vallenata: Implementación de 30 becas para estudiantes de la Institución Educativa Cesar Pompeyo en Valledupar, con formación integral en acordeón, técnica vocal, caja y guacharaca.

Fortalecimiento en Escuelas de Música: Ejecución de procesos formativos con alcance en más de siete territorios de Colombia, impactando a 2,700 estudiantes en municipios como Fonseca, Villanueva, La Loma, Riohacha, Barrancas y Distracción (La Guajira), además de Barranquilla a través de la Casa Lúdica.

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Investigación y Memoria: Desarrollo de talleres de formación en composición vallenata liderados por el maestro Rosendo Romero en el departamento de La Guajira, beneficiando a más de 30 estudiantes y funcionarios universitarios.

Difusión en el Espectro Electromagnético: Producción y lanzamiento del cortometraje “Sueña en grande” (2025), el cual ha alcanzado un hito de 3,5 millones de vistas en redes sociales, proyectando la cultura vallenata a nivel global.

Gestión y Marco Legal para Emprendimientos: Consolidación de alianzas estratégicas con FONTUR, FUTURIZA y COCREA, logrando vincular a 35 proveedores y generar empleo directo para más de cinco familias a través de la agrupación ‘Los Chiches del Cocha’.

Desarrollo Turístico Cultural: Fortalecimiento del Museo Cocha Molina en Valledupar y ejecución del proyecto ‘Caminitos del Valle’, una iniciativa que articula y promociona el patrimonio local beneficiando a más de cinco establecimientos comerciales del territorio.

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Reconocimiento a la Tradición

En el marco de este evento, se otorgó un reconocimiento especial al maestro Israel Romero, cuya trayectoria ha sido fundamental para salvaguardar la esencia del vallenato y proyectarlo en los mejores escenarios del mundo. Este gesto reafirma el compromiso de la Fundación con los portadores de la tradición que han ganado su espacio a pulso.

Un horizonte de impacto para 2025

La gestión de Julieth Peraza y la Fundación Cocha Molina continúa expandiéndose. “Hoy no estamos firmando un documento más; hoy estamos tomando una decisión como ciudad. Pasamos de la intención a la acción para garantizar que el vallenato siga siendo un patrimonio vivo y un motor de desarrollo real”, concluyó Julieth Peraza.