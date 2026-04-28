Las autoridades lograron la aprehensión de un adolescente y la captura en flagrancia de dos presuntos delincuentes señalados por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego en el municipio de Malambo.

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Tras labores de investigación y seguimiento, unidades de la Policía y la Fiscalía consiguieron sorprender a los sujetos – presuntamente pertenecientes al grupo delincuencial organizado “Los Costeños” –, quienes intimidaban al sector comercio.

Según la Policía, “los implicados intimidaban a comerciantes mediante disparos contra las fachadas de establecimientos en el corregimiento de Caracolí, actividades que eran dinamizadas por alias 27, señalado como jefe de zona en el municipio de Malambo, quien actualmente se encuentra privado de la libertad”.

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En medio de la investigación, los uniformados evidenciaron que los delincuentes grababan los momentos en que incendiaban establecimientos de comercio, con el propósito de difundir estos videos a través de redes sociales, intensificar la intimidación contra sus víctimas.

Además, en el procedimiento fueron incautados tres panfletos extorsivos, un arma de fuego, tres teléfonos celulares, una motocicleta y dinero en efectivo, al parecer producto de las exigencias económicas ilegales.

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“Este resultado representa un avance significativo en la lucha frontal contra la extorsión y las estructuras criminales que afectan la seguridad y la tranquilidad de los comerciantes, subrayando además la gravedad del uso de menores en este tipo de delitos y reafirmando el compromiso institucional de continuar combatiendo estas organizaciones”, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.