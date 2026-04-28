Un hecho de violencia sacudió al municipio de Soledad la noche de este lunes 27 de abril, donde un joven de 23 años fue asesinado a bala en el barrio Nuevo Horizonte.

La víctima fue identificada como Adolfo Rafael Caro Carrillo, conocido con el alias de El Coco, quien recibió al menos cuatro impactos por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho ocurrió hacia las 7:40 p. m. en inmediaciones de la carrera 13B con diagonal 73B. Según relataron familiares, el joven se encontraba en su vivienda cuando recibió una llamada telefónica de un sujeto conocido con el alias de Chondre, quien le pidió que saliera de su domicilio y se acercara a la esquina del sector.

Minutos después, residentes del lugar escucharon varias detonaciones. Al salir a verificar lo ocurrido, encontraron a Caro Carrillo tendido en la vía pública, sin signos vitales.

Información recopilada por las autoridades indicó que la víctima habría sido interceptada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. El parrillero descendió del vehículo y le disparó en repetidas ocasiones, en lo que sería un ataque sicarial.

Fuentes cercanas al caso señalaron que Caro Carrillo estaría vinculado a estructuras delincuenciales, y que presuntamente habría tenido injerencia en actividades de extorsión en el sector. Asimismo, se conoció que tiempo atrás habría pertenecido a las toldas de Los Costeños y posteriormente se habría vinculado a la organización criminal Los Pepes, lo que podría estar relacionado con el móvil del crimen.

Las autoridades manejan como principal hipótesis un ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales que delinquen en la zona. De igual forma, se investiga la posible participación de algunos sujetos que fueron mencionados por fuentes judiciales, así como amenazas previas en contra del hoy occiso.