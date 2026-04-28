La empresa de energía Enel Colombia S.A. E.S.P., principal distribuidora del servicio en Bogotá y Cundinamarca, respondió a través de un comunicado a los cuestionamientos frente al alza de la tarifa de luz reflejada en la factura del mes de marzo.

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Enel se defendió argumentando que las tarifas de energía en Colombia están reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) “y reflejan la evolución de los costos de los diferentes componentes del servicio eléctrico, los cuales están influenciados por factores económicos, por los precios de los combustibles y por las condiciones del mercado eléctrico”.

Señaló además que los datos de inflación publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística “consideran no solo la tarifa de la energía (costo del kWh), sino también los niveles de consumo de los hogares”. Esto luego de que el presidente Gustavo Petro acusara a Enel de ser ”el mayor responsable del crecimiento de la tasa de inflación del mes de marzo" y no el aumento del salario mínimo.

Efectivamente el mayor responsable del crecimiento de la tasa de inflación del mes de marzo fué Enel y no el salario vital.



Enel especuló y ha sido sancionada con una multa por la superintendencia de servicios. Le pido a la embajadora colombiana en Italia iniciar acciones bajo… https://t.co/HsyDVtlbVl — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 24, 2026

En ese sentido, la compañía se pronunció sobre la tarifa de febrero, aplicada a los clientes en la factura de marzo.

“En el mes de enero se reconoció a los clientes un saldo a favor extraordinario, por una sola vez, de 40 pesos por kWh, lo que llevó la tarifa a ser la más baja de todo el mercado eléctrico colombiano. En el mes de febrero dicho saldo a favor dejó de ser aplicable y entró en vigor la actualización de los costos de los contratos de compra de energía. Aún después de este ajuste, la tarifa de Enel Colombia continúa ubicándose por debajo del promedio del mercado, confirmándose como una de las más competitivas a nivel nacional, además de ser inferior de más de 9 pesos por kWh comparada con el mismo periodo del año anterior”, sostuvo.

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Agregó Enel que ya ha enviado formalmente las respuestas de detalle a las entidades de control y de gobierno correspondientes. A la vez que aseguró que la multa de $2.847 millones impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por irregularidades detectadas en las ofertas de precio de bolsa, “no tiene ninguna relación con la tarifa reflejada en la factura del mes de marzo de 2026″.

Explicó que la decisión de la Superservicios se dio en el marco de “una investigación relacionada con la oferta de energía en bolsa presentada por la Central Hidroeléctrica Betania entre el 17 y el 22 de octubre de 2022″.

“La compañía atendió de manera oportuna todos los requerimientos de la autoridad y reafirma que en sus decisiones de operación aplica la regulación vigente y cumple con las reglas establecidas para la actividad de generación, buscando siempre una operación confiable, económica y segura”, concluye el comunicado.

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La semana pasada, la Superservicios anunció la sanción contra Enel Colombia tras evidenciar distorsiones en la formación del precio en bolsa de energía.

Durante el proceso de control la Superservicios pudo establecer que la conducta de Enel Colombia tuvo tres efectos concretos sobre el sistema: