El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo marcó distancia frente a una de las propuestas más comentadas de la campaña de Paloma Valencia: la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez asuma el Ministerio de Defensa en un eventual gobierno.

En entrevista con Blu Radio, Oviedo dejó claro que no comparte esa idea y que así se lo hizo saber directamente a su fórmula.

“Me parece que ese no es el mensaje”, afirmó.

“Sabemos que somos distintos. No la voy a cambiar”, agregó.

Oviedo también interpretó la propuesta como parte de la dinámica electoral. Según explicó, en medio de la contienda es común que se lancen mensajes con un objetivo estratégico, en alusión a la cercanía de Valencia con el liderazgo político de Uribe y su peso dentro del electorado.

La controversia surgió luego de que Valencia, en un acto de campaña en Santa Rosa de Osos, Antioquia —uno de los bastiones del uribismo—, planteara abiertamente que le gustaría ver al exmandatario al frente de la política de seguridad del país.

A esa idea se sumó el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien respaldó la posibilidad de que Uribe lidere la cartera de Defensa.