La situación judicial que enfrenta la marca Lili Pink no solo ha puesto el foco en sus operaciones comerciales, sino también en el futuro de miles de trabajadores que dependen de su funcionamiento.

Fiscalía revela que Lili Pink estaría involucrada en operaciones de lavado de activos superiores a los $730.000 millones

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Tras los recientes operativos adelantados por la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la incertidumbre crece entre empleados y colaboradores vinculados a la compañía.

Fiscalía Operativos de la Fiscalía y la SAE en Lili Pink

¿Cuántos empleados tiene Lili Pink actualmente?

El portal Great Place To Work publicó en septiembre de 2025 que la empresa cuenta con aproximadamente 2.614 trabajadores directos. A estos se suman cerca de 1.000 empleos indirectos, lo que significa que más de 3.600 personas dependen de la estabilidad de la organización.

El 41 % de los empleados tiene entre 26 y 34 años, seguido por un 25 % que no supera los 25 años y otro 25 % que se ubica entre los 35 y 44 años. El 8 % corresponde a trabajadores entre 45 y 54 años, mientras que solo el 1 % supera los 55 años.

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La preocupación es especialmente alta entre quienes llevan varios años en la compañía. Muchos trabajadores con trayectorias de hasta una década permanecen a la expectativa del rumbo que tomen las investigaciones, conscientes de que su sustento depende directamente de la continuidad de las operaciones.

Y es que Lili Pink se ha consolidado como una de las cadenas más fuertes del sector retail en el país. Actualmente, supera las 390 tiendas propias en Colombia, además de operar más de 140 franquicias bajo distintos modelos de negocio.

Asimismo, la marca tiene presencia en más de 11 países y cuenta con alrededor de 120 tiendas internacionales, incluyendo mercados como México, Panamá, Perú, Ecuador y Venezuela.

En medio del proceso judicial, también han cobrado relevancia los nombres de los empresarios Max Abadi y David Abadi, fundadores y propietarios de la compañía a través de Fast Moda S.A.S. Igualmente, como representante legal está actualmente el nombre de Lorena Bernal Castro, luego de ser vendida por los hermanos en el 2015 al holding panameño Lili Brands.

Las investigaciones lideradas por la Fiscalía General de la Nación apuntan a esclarecer posibles irregularidades en el origen de los recursos que financiaron la expansión de la marca, en un caso que incluye presuntos delitos de contrabando y lavado de activos.

¿Quiénes son Max Abadi y David Abadi, fundadores de Lili Pink?

Detrás de su éxito están los empresarios Max Abadi y David Abadi, hijos de judíos, quienes apostaron por ropa interior moderna y económica para el público masivo.

Antes de crear la marca, Max Abadi ya era reconocido por desarrollar los preservativos Unique, mientras que la familia contaba con una larga tradición en la industria textil gracias a Lafayette, fundada en Colombia en 1959.

Redes sociales Max Abadi, uno de los dueños fundadores

Con esa experiencia, los hermanos lanzaron Lili Pink, en el 2006, cuya primera tienda abrió en Bogotá en el barrio Toberín. Su estrategia de precios accesibles y diseños atractivos permitió una rápida expansión, superando los 400 locales en el país y llegando a mercados internacionales.

El crecimiento fue tan fuerte que la marca logró imponerse en ventas al detal frente a Leonisa, tradicional líder del sector.

Judio y amigo de bill gates no es Epstein es Max Abadi y su hijo David Abadi, dueños de Lili Pink envuelta en el escándalo de lavado de activos en sus más de 300 tiendas en Colombia.

Y cuando terminen de investigar los restaurantes de streamers de comida rápida y los cantantes… pic.twitter.com/SiH8TRdpwL — josebabilonia (@josebabilonyaRT) April 28, 2026

Como lo indicamos anteriormente en 2015, los Abadi vendieron la marca a un holding panameño, aunque su operación en Colombia continuó a través de franquicias. Aun así, su modelo de negocio se mantiene como uno de los casos más exitosos del retail en el país.

¿Qué pasará con los trabajadores de Lili Pink?

Pese a la magnitud del proceso, la empresa ha solicitado a las autoridades proteger la marca y garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores, mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

Por ahora, el futuro de miles de empleados sigue atado a las decisiones judiciales que se tomen en las próximas semanas.