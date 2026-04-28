El senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa, del Partido Cambio Radical, cuestionó este martes al presidente Gustavo Petro por no ir al suroccidente del país en medio de unos días de violencia exacerbada que dejan un saldo trágico de más de una veintena de personas muertas y más de medio centenar de heridas.

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“Es la primera vez en décadas que un presidente de la República no viene al territorio a tratar de controlar lo que ha sucedido en orden público o de mandar un mensaje de esperanza a la población”, aseguró el opositor.

El legislador recordó en este sentido que el Pacífico colombiano no puede seguir normalizado el horror: “Hemos tenido cerca de 20 atentados terroristas, muerte de civiles, afectación a la infraestructura de policías y militares y el Gobierno indolente”.

Por ello, aseveró, “estamos sin Gobierno Nacional, con la incapacidad de gobernantes locales y departamentales”.

E hizo finalmente un llamado directo a Petro: “Se lo advertimos. Lo dijimos en debates de control político y en mociones de censura. Advertimos el avance de los grupos armados, el control territorial y las economías ilícitas. Por eso exigimos el fin definitivo de la paz total, la persecución sin tregua de los violentos y el respaldo decidido a la fuerza pública”.