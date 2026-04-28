Un incendio de grandes proporciones registrado en Itagüí encendió las alarmas en el sur del Valle de Aburrá el pasado lunes 27 de abril, luego de que una densa columna de humo fuera visible desde distintos puntos de la región.

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La emergencia se presentó en una bodega de la empresa HA Bicicletas, ubicada en los predios de la antigua fábrica de Coltejer, y requirió más de cinco horas de trabajo continuo para ser controlada por los organismos de socorro.

Cerca de 100 bomberos provenientes de Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Medellín y Bello se sumaron a la atención de la emergencia, junto con unidades locales. Para contener las llamas, se desplegaron al menos 10 máquinas contraincendios y cuatro ambulancias.

🚨 Incendio de gran magnitud en bodegas de Coltejer y una fábrica de bicicletas en Itagüí; 80 bomberos de Medellín, Envigado y Sabaneta atienden la emergencia, y el alcalde Diego Torres Sánchez informó que el fuego está controlado en un 70% y no deja víctimas. pic.twitter.com/l86si71LcD — La FM (@lafm) April 27, 2026

Debido al riesgo de propagación del fuego hacia estructuras cercanas, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de trabajadores de la sede administrativa de Coltejer y de residentes en conjuntos aledaños como Índigo y Oliva.

El subteniente Henry Muñoz, comandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, explicó que la complejidad de la emergencia se debió a los materiales presentes en la bodega, como cartón, plástico, llantas y repuestos, que facilitaron la rápida expansión del fuego.

Organismos de socorro atienden un incendio de gran magnitud en Itagüí, en las antiguas bodegas de Coltejer.Por ahora no se reportan heridos y se desconocen las causas del siniestro. pic.twitter.com/hGRHgtC42K — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) April 27, 2026

Pese a la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales. El alcalde de Itagüí, Diego Torres, destacó que el saldo fue únicamente de pérdidas materiales.

Por ahora, las causas del incendio no han sido establecidas oficialmente. Sin embargo, algunas versiones preliminares indican que el fuego pudo haberse originado durante trabajos de reparación en los techos del lugar.

🚨 ACTUALIZACIÓN 7:00 PM | BALANCE DEL INCENDIO EN ITAGÜÍ 🚨



Luego de más de 7 horas de intensa labor, autoridades entregan balance del incendio estructural de gran magnitud registrado este 27 de abril en el municipio de Itagüí. 🔥



La emergencia se presentó en una empresa de… pic.twitter.com/njFoSWBI7F — Antioquia Conecta (@AntConecta) April 28, 2026

Las autoridades anunciaron que, tras el enfriamiento total de la zona, se realizarán inspecciones técnicas y se recogerán testimonios para determinar con precisión el origen de la conflagración.