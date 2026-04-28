Uno de los grandes dúos del reguetón, Baby Rasta y Gringo, vuelve a uno de los sonidos que marcaron su carrera con ‘Antes del Romance… [Unplugged]’, un proyecto donde reversionan seis de sus canciones románticas más importantes en formato acústico junto a una banda en vivo.

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Desde Medellín, Baby Rasta y Gringo presentaron este Unplugged, reinterpretando algunos de sus temas más grandes, incluyendo “Mañana Sin Ti”, “Cafuné”, “Amor de Lejos”, “Cupido Me Mintió”, “Mi Nena” y “Qué Será de Mí”, llevándolos a un sonido más orgánico que conecta con sus raíces y con la influencia del reggae presente desde sus inicios.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue “Qué Será de Mí” junto a Andy Rivera, quien compartió su emoción por formar parte del proyecto y su admiración por el dúo. En este formato, las canciones se sienten más cercanas, con arreglos que ponen al frente la letra y la interpretación.

El lanzamiento también celebra el recorrido de estos temas, que han acompañado al público por más de 10, 15 y hasta 25 años, acumulando billones de reproducciones. Con este Unplugged, un formato poco habitual dentro del género urbano, estas canciones vuelven a posicionarse desde la nostalgia con su fanaticada, sin perder su esencia.

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A lo largo del proyecto, el dúo se apoya en una banda en vivo para llevar las canciones hacia un sonido más limpio y directo, retomando sus raíces más tradicionales y la influencia del reggae que ha marcado su esencia desde el principio.

Más allá de lo digital, el dúo usa la banda en vivo para mostrar un sonido más maduro y trabajado. Al quitar los efectos y dejar las canciones en su estado más puro, se nota mucho más la voz y ese sentimiento que hizo que estos temas se convirtieran en clásicos del reggaetón romántico

“Antes del Romance…” no llega solo. El proyecto funciona como el primer paso hacia “Romances del Ruido 3”, la próxima entrega de la serie que Baby Rasta y Gringo convirtieron en referencia dentro del lado romántico del reggaetón.

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Desde sus inicios, “Romances del Ruido” abrió un espacio distinto dentro del género, apostando por canciones que conectaban desde lo sentimental en un momento donde ese enfoque no era lo común. Con este nuevo Unplugged, el dúo retoma esa línea y la trae al presente.