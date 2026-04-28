En la mañana de este martes, la restituida rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce, se dirigió a los estudiantes, profesores y egresados del alma mater para agradecer su respaldo y pedirles apoyo en el proceso de reconstrucción del centro de estudios.

La colombo-argentina fue recibida por una multitud en medio de una jornada cultural con muestras de danza que se cumplió en la plazoleta Mario Ceballos Araujo, donde se encuentra un busto del fundador de la alma mater y esposo de Gette Ponce.

Johnny Olivares En su discurso, Gette estuvo acompañada de sus hijos.

“Agradezco a los sindicatos, porque gracias a ellos hoy todavía están aquí. Y tenemos que luchar por todo. Nosotros, los empleados —porque yo también estaba empleada—, nunca necesitamos un sindicato, pero la situación se puso tan difícil que todo el mundo tuvo miedo y terminó afiliándose a uno”, aseguró en su intervención.

Cuestionó a quienes se desempeñaron como rectores desde el 2013 hasta la actualidad, teniendo en cuenta la crisis financiera y de infraestructura a la cual deben hacer frente en este nuevo periodo al frente de las riendas de la alma mater.

“La persona que ocupe este cargo tiene que ser alguien con sentido de pertenencia; que le duela la universidad, que la quiera y que tenga la capacidad de sacarla adelante. Sí, debe tener su sueldo, debe ganarse su sustento, como todos nosotros”, apuntó.

Acto seguido repasó las muchas falencias que ha perdido en más de diez años de inestabilidad: “Hemos perdido mucho del polideportivo, hemos perdido la Universidad de Miami, hemos perdido el equipo de fútbol. Hemos perdido el canal de televisión. El fondo de empleados tenemos que recuperarlo. Tengo entendido que la radio está caída la antena, pues hay que levantarla”.

Johnny Olivares Los estudiantes y personal administrativo estuvieron presentes en el recibimiento de Gette.

Indicó que todos los estudiantes deben poner de su parte: “Hay muchas cosas que tenemos que recuperar, pero esto yo sola no lo puedo hacer. Por más que tuviera cien brazos, no sería posible. Esto es un esfuerzo de todos”.

Así miso rechazó de plano la transformación a universidad pública, un proyecto planteado en los últimos meses por la administración liderada por Jorge Senior.

Tienen que meterse en la cabeza —quienes dicen: ‘no, la hacemos pública y después seguimos trabajando’— que no es así. El político que tenga la universidad pondrá a su propia gente, y ustedes, si no son de esa línea, no estarán. Esta universidad nació privada y tiene que morir privada”, anotó.

También hizo un reclamo por, lo que ella considera, una injusticia, al tratar de desconocer la jerarquía familiar dentro de la universidad y de los herederos de Mario Ceballos.

Johnny Olivares El recibimiento de Gette se adelantó en la plazoleta Mario Ceballos Araújo.

“¿Por qué en otras universidades sí puede estar la familia de los fundadores? Vayan a intentar quitárselo a la Universidad Simón Bolívar, vayan a la CUC o a otras. A mí me lo hicieron porque estaba sola; tenía cuatro hijos, todos menores de edad. Y nunca me dieron la domiciliaria, porque había chanchullos, había cosas raras”, mencionó.

Frente al futuro próximo, Gette enfatizo en que hay que recuperar la posición estratégica de la UAC, posicionándola como uno de los principales centros de educación superior del Caribe colombiano.

“Teníamos una de las mejores facultades de Derecho de la región. Entonces, esa gente tiene que acompañarme en mis procesos y venir a descubrir la verdad de todo lo que nos hicieron. En Comunicación Social éramos los mejores; no había otra facultad mejor que la de la Autónoma. Y eso es lo que tenemos que recuperar”, anotó.

Johnny Olivares Gette se refirió al estado actual de la infraestructura de la alma mater.

A renglón seguido, indicó que “tengo miedo de caminar por la universidad. Pero he visto fotos y, le juro por Dios, no puede ser: la universidad está destruida. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están las cosas que ganamos? ¿Dónde están las matrículas de los estudiantes? ¿Dónde están los recursos que necesitamos para sacarla adelante? Eso lo tenemos que saber”.

En los próximos días se realizarán una serie de reuniones para establecer las condiciones reales de la Universidad e iniciar el proceso de mejora.