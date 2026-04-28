La transformación del estadio Metropolitano no solo avanza en su estructura interna, sino que empieza a definirse desde afuera con una fachada renovada que busca proyectar una imagen internacional y acorde con los grandes escenarios del mundo.

Durante una nueva visita de inspección, el alcalde Alejandro Char recorrió las obras y explicó que este cambio responde a una de las solicitudes más reiteradas de la ciudadanía.

“Una fachada que respirara el violín, pero además que se diera muy, muy internacional. La gente nos la pidió”, afirmó.

El rediseño estará acompañado por un componente tecnológico clave: una cinta LED que rodeará la parte superior del estadio con cerca de 500 metros lineales de pantallas. Este sistema no solo servirá para publicidad, sino también para repeticiones y marcadores de otros partidos, reforzando el impacto visual del escenario. En las tribunas norte y sur, estas pantallas alcanzarán mayores dimensiones.

“El supermetro: un estadio a la altura de los grandes escenarios del mundo. El ‘Coloso de La Ciudadela’ quedará a otro nivel: cancha con césped híbrido, sala de prensa moderna, museos para el Junior y la Selección Colombia, restaurantes, camerinos amplios, cinta led con pantallas, y sillas para que 60 mil personas vivan los partidos como se merecen”, señaló.

Así quedará la fachada del estadio Metropolitano.

La nueva cara del Metropolitano se integrará con otros cambios visibles desde las gradas, como el diseño de las sillas, que ya están siendo probadas para garantizar comodidad. Según Char, el objetivo es que “la gente se sienta confortable, no se canse en la silla y disfrute”. Estas tendrán una estética marcada por el color rojo en la parte inferior y un degradado hacia el blanco, aportando también a la identidad visual del estadio.

En paralelo, las obras incluyen la instalación de una nueva cancha con césped híbrido –entre un 5 % y 10 % de grama artificial– que permitirá mayor resistencia tanto para partidos como para eventos masivos. De hecho, el alcalde destacó que el escenario podrá albergar grandes espectáculos con miles de personas en la cancha y, en pocas horas, estar listo nuevamente para encuentros deportivos.

La modernización también contempla una sala de prensa tipo teatro, ubicada estratégicamente cerca de los camerinos, así como un sistema de ventilación natural que aprovechará el aire exterior para regular la temperatura interna del estadio.

“Respondiendo a una de las solicitudes más constantes de nuestra gente, pasamos de 363 a 827 sanitarios. Todo pensado para disfrutar cada momento con más comodidad. Seguimos trabajando a toda máquina para recibir la final de la Copa Sudamericana y grandes eventos internacionales, en un escenario renovado que nos pondrá a la altura de las grandes capitales del mundo”, indicó Char.

Con esta renovación integral, cuya carta de presentación será su nueva fachada, el ‘Coloso de La Ciudadela’ se perfila como un escenario listo para albergar la final de la Copa Sudamericana y grandes eventos internacionales, consolidando una imagen moderna y competitiva para Barranquilla.