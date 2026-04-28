Sigue escalando la tensión por cuenta de la crisis de pagos en varias clínicas de la ciudad de Barranquilla. Desde el Colegio Médico del Atlántico se lanzó una alerta y se aseguró que esta situación “se está volviendo del diario vivir”.

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De acuerdo con la agremiación médica, otras IPS y clínicas estarían adeudando varios meses de servicios a su personal contratado a través de órdenes de prestación de servicios (OPS).

En ese sentido, se manifestó, a través de un comunicado a la opinión pública, “su profunda preocupación y rechazo ante la situación de impago y vulneración de derechos que enfrentan los médicos especialistas vinculados mediante contratos de prestación de servicios”.

Igualmente, comentaron que “observamos con alarma cómo diversas IPS de la región, bajo el argumento de la falta de flujo de caja por parte de las EPS o el retraso en los giros del Adres, han normalizado carteras que superan los 90 y 120 días”.

Cabe recordar que la situación se dio a conocer durante la semana anterior a causa de la parálisis por parte de un grupo de especialistas de la Clínica General del Norte, que en lo corrido del año no han recibido sus honorarios. Esto ha conllevado a que solamente se estén atendiendo los casos de urgencia y que se hayan postergado los procedimientos programados.

A esta situación se ha sumado que la clínica también estaría adeudando alrededor de dos meses a los empleados de la dependencia de servicios generales.

Intervención de Supersalud

Desde el Colegio Médico del Atlántico hicieron una llamada a las IPS y clínicas del departamento para que se pongan al día con los médicos, especialistas y demás personal a quienes se les ha incurrido en la mora de sus servicios.

“Les pedimos el saneamiento inmediato de las deudas por concepto de honorarios profesionales de los meses de enero, febrero y marzo de 2026. La crisis administrativa de las instituciones no debe ser trasladada al patrimonio personal de los médicos”, se lee en el documento.

Desde la agremiación hubo una solicitud a la Superintendencia Nacional de Salud para que ejerza “una vigilancia especial sobre las clínicas que, habiendo recibido giros directos, presentan moras prolongadas en el pago a sus especialistas”.

Plantón de médicos

En procura de hacer un llamado de atención frente a esta situación, un grupo de médicos hizo un plantón en la mañana de este lunes en las afueras de la Clínica General del Norte. Posteriormente se trasladaron al área de gerencia para buscar acuerdos para superar la contingencia actual.

Uno de los galenos participante de la protesta, quien prefirió mantener en reserva su identidad, expresó a EL HERALDO que la reunión no fue fructífera.

“No hubo una reunión como tal, no hubo una charla como tal, no se llegó a ningún acuerdo. La idea era que llegáramos a uno para saber cuándo iban a dar los pagos de los meses y que eso quedara por escrito en un acta con una programación”, explicó.

Los médicos ratificaron que seguirán en la misma tónica: “Están suspendidas las cirugías programadas, las que vienen de afuera, y la consulta externa, que también es programada”.

Finalmente, el profesional indicó que continuarán con el reclamo de sus derechos: “Seguimos igual hasta que no se sienten con nosotros a darnos una un cronograma de pago y un acuerdo al cual se llegue que sea preferiblemente por escrito en un acta; hasta entonces seguiremos en la misma idea, en el mismo plan”.

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Profesores se quejan por falta de servicio

José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, ratificó que aunque la atención en la Clínica General del Norte nunca ha sido de su gusto, en los últimos meses se ha dificultado el acceso a los servicios: “En este momento, la crisis han aumentado. Especialmente la cita con los especialistas, que demoran hasta seis meses para dar una y en algunas ocasiones las reprograman y otra vez hay que esperar otra cantidad de tiempo. Igualmente, cirugías que han estado programadas y las aplazan sin ninguna justificación, sino dicen que es que no está el médico, que no han venido los insumos, cualquiera de esas excusas que no son reales o que no son justificadas”, reseñó el directivo gremial.