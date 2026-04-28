Si hay que hablar de un referente del reguetón en el país, es imposible dejar por fuera a J Balvin. Con más de 35 millones de discos y sencillos vendidos en el mundo, el artista paisa ha logrado moverse con naturalidad entre el mercado latino y anglo.

Ahora, en una nueva etapa de su carrera, Balvin regresa al país con su octava gira, Ciudad Primavera World Tour, un proyecto que, más que una serie de conciertos, se plantea como una experiencia sensorial y emocional.

La idea central gira alrededor de las flores, símbolo de crecimiento, agradecimiento y nuevos comienzos, conceptos que atraviesan tanto la narrativa del show como su puesta en escena.

Lejos de ser un espectáculo convencional, Ciudad Primavera busca construir un espacio donde la música se mezcla con lo visual para crear un ambiente en el que el público no solo escucha, sino que también se sumerge. Es, en palabras del propio concepto, un lugar donde la creatividad y los sueños toman protagonismo.

La gira, anunciada para recorrer estadios de Colombia y México entre marzo y mayo de 2026, inició el 21 de marzo en Cali, continuó el 11 de abril en Cúcuta el 11 de abril para aterrizar el 18 de abril en Bucaramanga

Ahora tiene todo listo para hacer una parada esperada en Barranquilla este viernes 1° de mayo, cuando el Estadio Romelio Martínez abra sus puertas para recibir uno de los espectáculos más ambiciosos del año.

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Luego, el tour seguirá el 2 de mayo en Valledupar, en el marco del Festival Vallenato, antes de cruzar fronteras hacia Ciudad de México, donde tendrá presentaciones los días 14 y 15 de mayo.

La expectativa alrededor de esta gira creció aún más después de lo ocurrido en Bogotá. En la capital, J Balvin ofreció un concierto que se extendió por más de cinco horas, con el Estadio El Campín completamente lleno. Durante la noche, el público disfrutó de la presencia de 17 artistas invitados, entre ellos Arcángel, Nicky Jam, Feid y Ed Sheeran, quien fue una de las grandes sorpresas del espectáculo.

Algo similar ocurrió en Medellín, donde el artista dio inicio a Ciudad Primavera con un concierto que duró más de siete horas, confirmando el alto nivel de producción y la magnitud del proyecto. Estos antecedentes han hecho que cada nueva fecha genere gran expectativa entre los seguidores del cantante.

Rompiendo récords

En medio de esta gira, J Balvin vivió una noche especial en Cúcuta. El artista paisa no solo llenó el estadio, también se mostró conmovido frente a miles de fanáticos que corearon cada canción.

El concierto, realizado en el Estadio General Santander, reunió a más de 30 mil personas, convirtiéndose en el evento con mayor asistencia que se haya visto en la ciudad.

Antes de esta presentación, los récords los tenían artistas como Vicente Fernández, con cerca de 26 mil asistentes, y Silvestre Dangond, con unos 23 mil.

Desde la tarima, el cantante aprovechó para agradecer el cariño que ha recibido durante su carrera. “Antes de que se acabe el show, quiero agradecerles a todos ustedes por las bendiciones, por la buena vibra, por haberme acompañado en los años de mi carrera, en las buenas y en las malas”, dijo.

Primer tour en Barranquilla

Será la primera vez que J Balvin llegue a Barranquilla con una gira de este formato, y eso ya tiene al público contando los días. Muchos aseguran que será una de las noches más comentadas del año.

Entre quienes no quisieron quedarse por fuera está Valeria Mendoza, una fan barranquillera que asegura que compró su entrada desde la preventa desde el 20 de diciembre. “Yo no lo pensé dos veces. Apenas salió la preventa, compré la boleta Balvin tiene algo especial. Uno siente que cada canción le habla a uno. Yo espero ese momento de cantar a todo pulmón, de vivir el show completo. Siento que va a ser una noche inolvidable”.

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Se prevé la presencia de invitados sorpresa en este montaje pensado en formato 360 grados, lo que permite que los asistentes se sientan más cerca del artista y vivan el concierto desde todos los ángulos.

Menores de edad tendrán su espacio

Las únicas zonas habilitadas para asistentes desde los 12 años son VIP Familia Oriental, Gradería Oriental Familiar y Gramilla Energía Norte Familiar. Los menores deben ingresar acompañados de un adulto, ambos con boleta de la misma localidad, y en estos espacios no está permitido el consumo de alcohol. El resto de las localidades son exclusivamente para mayores de 18 años. Las entradas están disponibles en TuBoleta.