Una experiencia única vivirá Valledupar este lunes 27 de abril con el YouTube Music Nights, un evento que se realiza por primera vez en Colombia.

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El encuentro que reúne a expertos, directivos, creadores, músicos y periodistas tendrá lugar en Casa Belén, un lugar emblemático de Valledupar, ciudad que fue elegida para ser el epicentro inaugural de YouTube Music Nights reuniendo en él un ciclo de conciertos exclusivos en vivo.

El novedoso evento, que se dará a partir de las 6:00 P.M., ofrecerá una experiencia de grabación en vivo pensada para celebrar el vallenato desde distintas trayectorias.

Gusi y Los Inquietos del Vallenato serán los artistas que harán parte de esta edición de YouTube Music Nights, dos proyectos que conectan de manera natural con el género y su historia. Gusi llega con un momento creativo marcado por su reciente álbum ‘Vallenato Social Club’, un trabajo que resalta su cercanía y respeto por el vallenato y sus raíces.

Por su parte, Los Inquietos del Vallenato representan a una de las agrupaciones más reconocidas del género, con más de 30 años de carrera y canciones que han marcado a varias generaciones, una trayectoria que hoy también se refleja en ‘De Medellín para el Mundo’, donde revisitan algunos de sus grandes éxitos.

Estos serán los sonidos que se vivirán durante la noche y que quedarán registrados en una grabación en vivo. Las presentaciones estarán disponibles en los meses de mayo y junio en los canales oficiales de YouTube de los artistas.

El programa YouTube Music Nights cuenta con un éxito consolidado, habiendo presentado a estrellas globales de la talla de LISA (BLACKPINK), Laufey, Zara Larsson, Ashnikko, Eden Muñoz, Burna Boy y muchos mas en otras ciudades del mundo.

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Este año, por primera vez, YouTube hace presencia en el Festival de la Leyenda Vallenata, un evento que año tras año toma fuerza enriqueciendo al folclor vallenato, uno de los géneros más escuchados por los oyentes en la plataforma.