El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado de urgencia durante una cena con periodistas tras registrarse un tiroteo en el hotel Washington Hilton.

Netanyahu vuelve a aplazar su testimonio en juicio por corrupción apelando a la seguridad

Brasil condena el atentado con explosivos en el Cauca que dejó al menos 20 muertos

Guterres urge reabrir el estrecho de Ormuz y alerta de una “emergencia alimentaria global”

Eso fue una noticia que impactó el pasado fin de semana porque ahí se llevaba a cabo el evento anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El incidente generó momentos de tensión entre los asistentes, quienes fueron sorprendidos por la situación en medio de una velada que transcurría con normalidad.

@realDonaldTrump/EFE El supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto este sábado, luego de que se reportaran aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington (Estados Unidos).

El presunto autor de los disparos fue detenido por las autoridades, aunque no se han revelado mayores detalles sobre lo ocurrido.

A pesar del caos generado por el tiroteo, un hecho inesperado terminó captando la atención en redes sociales y se hizo viral. Un asistente permaneció sentado en su mesa y continuó comiendo con total tranquilidad, incluso mientras otros abandonaban el lugar.

🚨 EL TIPO QUE SE QUEDÓ SENTADO COMIENDO DURANTE EL TIROTEO 😂



Un hombre que se hizo viral por permanecer en su asiento comiendo durante los disparos en la cena de corresponsales explicó por qué:

“Primero, tengo la espalda mal y no podía tirarme al piso. Segundo, soy un… pic.twitter.com/q7h4iKu24X — Entre Lineas ✒️ 📘 (@EntreLineaHQ) April 27, 2026

El momento fue grabado y rápidamente se hizo viral, superando los seis millones de reproducciones en pocas horas.

Con el paso del tiempo, cibernautas lograron identificar al protagonista del video como Michael Glantz, un reconocido agente de talentos vinculado a Creative Artists Agency (CAA), una de las firmas más influyentes en la industria del entretenimiento y los medios.

Captura de pantalla Hombre se quedó comiendo sentado durante el tiroteo en la Cena de Corresponsales

Glantz es conocido por representar a figuras destacadas del periodismo, entre ellas el presentador Wolf Blitzer.

La Creative Artists Agency es considerada una de las agencias más importantes a nivel global, con presencia en sectores como el entretenimiento, el deporte, los medios digitales y la publicidad. Su influencia ha sido reconocida durante años, incluso por la revista Forbes, que la ha catalogado como una de las agencias más valiosas en su sector.