El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado de urgencia durante una cena con periodistas tras registrarse un tiroteo en el hotel Washington Hilton.
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Eso fue una noticia que impactó el pasado fin de semana porque ahí se llevaba a cabo el evento anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
El incidente generó momentos de tensión entre los asistentes, quienes fueron sorprendidos por la situación en medio de una velada que transcurría con normalidad.
El presunto autor de los disparos fue detenido por las autoridades, aunque no se han revelado mayores detalles sobre lo ocurrido.
A pesar del caos generado por el tiroteo, un hecho inesperado terminó captando la atención en redes sociales y se hizo viral. Un asistente permaneció sentado en su mesa y continuó comiendo con total tranquilidad, incluso mientras otros abandonaban el lugar.
El momento fue grabado y rápidamente se hizo viral, superando los seis millones de reproducciones en pocas horas.
Con el paso del tiempo, cibernautas lograron identificar al protagonista del video como Michael Glantz, un reconocido agente de talentos vinculado a Creative Artists Agency (CAA), una de las firmas más influyentes en la industria del entretenimiento y los medios.
Glantz es conocido por representar a figuras destacadas del periodismo, entre ellas el presentador Wolf Blitzer.
La Creative Artists Agency es considerada una de las agencias más importantes a nivel global, con presencia en sectores como el entretenimiento, el deporte, los medios digitales y la publicidad. Su influencia ha sido reconocida durante años, incluso por la revista Forbes, que la ha catalogado como una de las agencias más valiosas en su sector.