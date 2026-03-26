Lo que comenzó como un meme gracioso en redes sociales, al parecer, ha comenzado a tocar una fibra sensible en la vida de Pipe Bueno. El cantante, quien desde hace años viene recibiendo comentarios en tonos chistosos sobre su cercanía con famosos que han fallecido, se pronunció recientemente sobre este hecho, asegurando que todo habían sido risas hasta que en las bromas involucraron al recién desaparecido intérprete de música popular, Yeison Jiménez.

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En medio de una entrevista que tuvo con el creador de contenido digital Westcol, transmitida en vivo a través del canal de ‘Twitch’ del influencer, Pipe habló respecto a diferentes temas personales, entre ellos la forma en la cual se ha tomado los comentarios en burla de varios usuarios en internet.

Los chistes y comentarios burlescos en cuestión giran en torno a la presunta “maldición” que “persigue” a los famosos que en algún momento de su vida deciden tomarse una fotografía con Pipe Bueno. Y es que, de acuerdo con los internautas, dicha acción tendría alguna especie de vínculo o relación con su posterior fallecimiento.

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Este rumor, o meme más bien, comenzó a circular en las redes luego de que se hicieran virales varias fotografías del cantante junto a diferentes figuras del entretenimiento que han muerto, entre ellos: Fabio Legarda, Martín Elías, Omar Geles, Darío Gómez y más.

Redes sociales Estas son algunas de las fotografías que han circulado en redes tras la muerte de estas figuras del entretenimiento. En cada una de ellas se puede observar a Pipe Bueno junto a los fallecidos.

Parece ser que, cada vez que muere algún famoso, los internautas corren a buscar una fotografía de Pipe junto a este y, para sorpresa de unos y desconcierto de otros, la mayoría de veces suelen encontrarlas.

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Uno de los casos más recientes fue el de Yeison Jiménez. Encontrar una foto de ambos cantantes juntos no debería de extrañar a nadie, pues al dedicarse a lo mismo e incluso dedicarse a interpretar el mismo género musical, habían compartido escenario en múltiples ocasiones y se habían vuelto cercanos.

No obstante, el internet no deja pasar una y esta no fue la excepción. Tras confirmarse la trágica muerte de ‘El Aventurero’, los memes con las fotografías en los que Pipe posaba junto al fallecido no se hicieron esperar.

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En esta ocasión, lejos de tomarse el asunto con humor, al intérprete de ‘Te parece poco’ los comentarios y burlas sí “le pegaron fuerte”.

Redes sociales Esta fue una de las fotografías que comenzó a viralizarse en internet tras la confirmación de la muerte de Yeison Jiménez.

¿Qué dijo Pipe Bueno sobre la supuesta maldición de sus fotos con otros famosos?

Frente a este tema, Pipe aseguró a Westcol que, si bien en un principio le había parecido todo muy gracioso, cuando las bromas comenzaron a involucrar a Yeison, con quien mantenía una relación muy cercana, tuvieron un impacto muy distinto.

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“A mí la única vez que sí me dolió, me molestó y me dolió de verdad de tristeza... Es que siempre lo tomé como un chiste, como lo que es”, manifestó el cantante.

Y agregó: “La parte es que cuando pasa lo de Yeison y siguen molestando con eso, esa vez sí... Yo veía eso y que a uno se le muera un amigo, un colega, una cosa tan dura de verdad”.

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A pesar de estas declaraciones, el artista insistió en que sigue tratando de tomarse estas publicaciones de buena manera y no desaprovechó la oportunidad para incluso continuar bromeando al respecto, por lo cual, entre risas, se tomó una fotografía con Westcol.