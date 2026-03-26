Los productores argentinos Andy y Barbara Muschietti, conocidos por filmes como ‘Mama’ o ‘The Flash’, han elegido la cinta de terror ‘They Will Kill You’, del director ruso Kirill Sokolov, como el primer proyecto de su productora Nocturna, en una apuesta por aportar a la diversidad del género y alejarse de fórmulas tradicionales.

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“Es una película muy alocada, divertida, terrorífica, es un cóctel explosivo”, describe en entrevista con EFE Andy Muschietti sobre la película que llega a salas estadounidenses este viernes.

La pareja de hermanos se ha consolidado como uno de los dúos latinos más influyentes en la industria del cine de terror. Ya sea con Andy dirigiendo y Bárbara produciendo, o ambos en el rol de productores, han dejado una huella significativa en el género con títulos como la adaptación de ‘It’ (2017) y su secuela de 2019.

En marzo de 2024, los Muschietti se asociaron a Skydance para lanzar el sello de terror Nocturna, con la promesa de lanzar dos producciones por año y seguir impulsando historias originales.

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‘They Will Kill You’, que inaugura el trabajo de la pareja con su nuevo sello y será distribuida en cines estadounidenses por Warner Bros., marca el tono con el que suelen abordar el terror.

“Nunca hemos hecho una película de terror derecha, pura y dura”, dice a EFE Barbara, quien describe la película como “desopilante”.

Protagonizada por Zazie Beetz, ‘They Will Kill You’ cuenta la historia de una joven que responde a un anuncio de trabajo para ser contratada como ama de llaves en un misterioso y exclusivo rascacielos de Nueva York, sin darse cuenta de que en realidad se está adentrando en la guarida perversa y misteriosa de un culto diabólico.

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La cinta, que también cuenta con Patricia Arquette o Tom Felton en su reparto, mezcla el humor negro con imágenes explícitas, escenas violentas, coreografiadas, sangrientas e irónicas que caen en el absurdo.

Warner Bros. Pictures/Cortesía

“Para nosotros que crecimos en los años ochenta el humor va de la mano del terror... En este caso hay un sarcasmo visual que se lee desde las páginas y que está muy bien ejecutado por Kirill y cuando ves la peli es graciosa pero sin chiste, sino por las cosas que suceden”, explica el director.

Incluso antes de ‘They Will Kill You’, la pareja había explorado el humor de manera puntual, como en la película de superhéroes ‘The Flash’, con cierta inspiración latina en el personaje mexicano de ‘El Chapulín Colorado’, y en la serie de terror ‘Welcome to Derry’, basada en el universo de Stephen King, donde la comedia se aborda de forma muy sutil.

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Esta renovación del enfoque creativo en el género refleja cómo el cine de terror sigue ganando terreno en espacios tradicionalmente reservados a otros géneros. Ejemplo de ello es el reconocimiento a ‘Weapons’ (2025), que este año logró nominaciones en categorías de actuación en premios como los Óscar o los Globos de Oro, un terreno donde históricamente las películas de terror han tenido escasa presencia.

Desde el punto de vista del productor, la permanencia del género recae en la diversidad de voces que existen en la actualidad, que generan una riqueza en las historias que se cuentan en la pantalla.

“Hay muchas voces y lo interesante es que cada uno está haciendo cosas distintas. No creo en las tendencias, creo en distintas voces que hacen cosas diferentes”, relata.

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