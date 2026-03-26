El final de una relación de dos décadas suele imaginarse entre abogados y peleas interminables por la custodia, pero la nueva película dirigida por Bradley Cooper, titulada ‘¿Está sucediendo esto?’ y que aterriza en la cartelera este mismo jueves, propone una ruta muy distinta.

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Alex y Tess Novak conforman un matrimonio que enfrenta el fantasma del divorcio inminente justo al llegar a la mediana edad. Juntos se ven obligados a navegar la crianza compartida de sus hijos y lidiar con un sentido de identidad que cambia de forma vertiginosa. Ambos descubren una cruda realidad y se dan cuenta que no estaban descontentos con su matrimonio en sí, sino que se sentían infelices dentro de esa dinámica.

El origen de la trama tiene raíces al otro lado del océano. Todo nace de la vivencia del representante farmacéutico John Bishop, un hombre que caminaba por las calles de Mánchester sufriendo por la ruptura con su esposa.

Para evitar pagar la entrada de cuatro libras esterlinas en un pub local, Bishop se anotó en la noche de micrófono abierto del establecimiento. Subió al escenario ante siete personas y empezó a hablar de sus problemas maritales, encontrando en la comedia una especie de terapia inesperada.

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Jason McDonald/Searchlight Pictures Will Arnett and Laura Dern in IS THIS THING ON? Photo by Searchlight Pictures/Jason McDonald, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

La sorpresa llegó una noche cuando su esposa apareció casualmente entre el público, terminaron charlando después del espectáculo y comenzaron a transitar el camino de la reconciliación. El actor Will Arnett escuchó esta anécdota y de inmediato empezó a trabajar en un guion.

Arnett y Cooper se conocen desde hace nada menos que 25 años, época en la que el primero salía con la actriz Amy Poehler, gran amiga de Cooper tras filmar juntos en 2001. Durante el rodaje de la película Maestro, Arnett le contó los detalles generales de la historia de Bishop a Cooper, y la semilla germinó rápidamente en la cabeza del director.

Junto al escritor Mark Chappell, le propusieron a Cooper hacer una reescritura que pusiera la relación entre Alex y su esposa como el núcleo principal de la historia, dejando la comedia como un vehículo narrativo. Cooper aceptó el reto con una condición clara. “Dije: ‘Denme el verano’“, relata el cineasta.

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“‘Voy a escribirlo y luego se los entregaré, y si a ustedes les gusta, hagamos esta película. Si no, no hay problema. Tomen lo que les guste y hagan su película’“. El resultado terminó siendo un viaje poco convencional de un hombre redescubriendo su voz y su felicidad.

Jason McDonald/Searchlight Pictures Will Arnett in IS THIS THING ON? Photo by Searchlight Pictures/Jason McDonald, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Para otorgarle autenticidad a las escenas de comedia, los creadores no dudaron en lanzar a Arnett a los leones de la escena neoyorquina. El actor se presentaba en los clubes bajo el nombre de “Alex Novak”, a veces logrando un gran éxito y otras fracasando estrepitosamente ante turistas y desconocidos que no tenían idea de quién era. “Empezamos a ir al Cellar casi todas las noches durante unas seis semanas”, confiesa Arnett sobre su preparación. “Escribíamos por la tarde e íbamos a probar material nuevo esa noche”.

Cooper recuerda entre risas la primera vez que su protagonista fracasó en el escenario frente a un público neutral, explicando que en la comedia solo tienes unos diez o veinte segundos de favorabilidad inicial antes de perder a la audiencia por completo. El propio director siente una profunda fascinación por este mundo. “Amo la comedia en vivo desde que estaba en la escuela de posgrado en 1998”, confiesa Cooper. “Solía ir al Comedy Cellar todo el tiempo, y luego, cuando me hice amigo de Dave Chappelle, iba allí con él. [...] Simplemente quedé cautivado por ella”.

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Mientras Alex busca sanar en escenarios lúgubres de Manhattan, Tess encuentra su propio escape. Ella es una ex sensación olímpica del voleibol que dejó esa vida para criar a su familia. Arnett detalla que los atletas suelen retirarse jóvenes y en esa transición hacia sus roles de padres, la pareja simplemente perdió el rumbo.

Jason McDonald/Searchlight Pictures Amy Sedaris in IS THIS THING ON? Photo by Searchlight Pictures/Jason McDonald, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

Como bien lo resume Arnett, “Las personas se distancian, y cuando las cosas no se dicen durante el tiempo suficiente, esa división puede volverse realmente grande”. Para encarnar a esta mujer imponente, Cooper pensó de inmediato en Laura Dern.

“Me quedaba pensando: ‘¿Quién es una actriz alta?’“, comenta Cooper sobre el proceso de selección. “No hay muchas, especialmente frente a Will, que es alto. Entonces pensé: ‘Laura. Laura puede hacer esto’“. Dern se enamoró de la profundidad del proyecto de inmediato. “Me emocionó mucho leer algo que encierra tanta irreverencia, complicación y desorden como cualquier historia verdadera y profunda”, indica la ganadora del Oscar.

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Añadiendo sobre el proceso creativo que “Trabajar con Bradley y Will fue un ejercicio de mantenerse sueltos, encontrando la verdad a través del sentimiento, no de la explicación”.