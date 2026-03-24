El cine wayuu sigue contando sus historias. La productora indígena Anakaa Films concluyó recientemente el rodaje de su nuevo largometraje documental ‘Ako’yolowaa – Cubrirse el alma’, una obra dirigida por la realizadora Luzbeidy Monterrosa Atencio y producida por Leiqui Uriana Henríquez, ambas pertenecientes al pueblo Wayuu y al eiruku Sijono.

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Durante las últimas dos semanas, el equipo de producción recorrió distintos territorios de La Guajira, El Cesar, San Onofre en el departamento de Sucre y zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela para registrar momentos clave de esta historia íntima y profundamente espiritual que explora el duelo, el amor, la memoria y las tradiciones ancestrales del pueblo Wayuu.

El documental sigue el viaje de Ana Atencio, una mujer Wayuu de 50 años, quien emprende un proceso espiritual y familiar para exhumar los restos de su hijo y realizar el segundo velorio, un ritual ancestral que permite a las almas trascender hacia Jepira, el lugar sagrado donde, según la cosmovisión Wayuu, reposan los espíritus después de la muerte.

Forzada años atrás a enterrarlo en la ciudad de Maracaibo debido a la situación política en la frontera, Ana y su familia deben ahora emprender un viaje de regreso para cumplir con este ritual fundamental.

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Más que un relato sobre la pérdida, “Ako’yolowaa – Cubrirse el alma” es una reflexión sobre el amor que persiste más allá de la muerte y sobre el papel de las mujeres en la transmisión de la memoria y las tradiciones dentro del pueblo Wayuu. La película se construye desde una mirada íntima y contemplativa, inspirada en la relación de la directora con su propia familia.

“La película nace de conversaciones con mi madre después de la muerte de mi hermano. Es una forma de preguntarnos qué significa trascender la muerte y cómo las mujeres de mi familia han sostenido el amor y la memoria a lo largo del tiempo”, explica la directora Luzbeidy Monterrosa Atencio.

El proyecto ha recibido importantes reconocimientos durante su desarrollo. Entre ellos, fue ganador del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia (FDC) 2024 en la categoría de realización de largometraje documental regional y participó en la Residencia de Proyectos Audiovisuales del Festival Internacional de Cine de Morelia, una iniciativa impulsada por Ibermedia, Netflix y el propio festival. En el 2025 participó en el SAPCINE y en el European Film Market de la Berlinale.

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La producción es liderada por Anakaa Films, casa productora indígena fundada en 2019, dedicada a fortalecer la creación audiovisual desde los territorios indígenas y a impulsar la formación de nuevos realizadores, en coproducción con Irreverente Films y Orenoque Films y la producción asociada con Antirawaa y la Organización Indígena de La Guajira Yanama.

“Ako’yolowaa – Cubrirse el alma” se encuentra actualmente en etapa de post producción con miras a su estreno internacional en circuitos de festivales y espacios de exhibición dedicados al cine documental y al cine indígena.

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