Mediante diligencia de registro y allanamiento liderada por la Fiscalía 15 Especializada de Riohacha, uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte, Sijín y Sipol, lograron la captura de tres personas y la incautación de un importante arsenal de guerra en área rural del municipio de Maicao, La Guajira.

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De acuerdo con las investigaciones, los capturados presuntamente integrarían un Grupo de Delincuencia Común Organizado dedicado a interceptar ciudadanos en el tramo vial Riohacha – Maicao para cometer hurtos de motocicletas, vehículos y pertenencias mediante intimidación con armas de fuego.

Entre los elementos incautados están un fusil R15, tres escopetas calibres 16 y 12, dos pistolas calibre 9 mm, una granada de mano, munición, equipos de comunicación y elementos tecnológicos.

Entre los detenidos se encuentra alias Jaimito, señalado de lesionar a un funcionario policial para hurtarle una motocicleta y un chaleco balístico de dotación.

Los capturados presentan anotaciones por delitos como homicidio, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de armas, receptación y hurto calificado y agravado, afectando directamente la comisión de delitos en este corredor vial.