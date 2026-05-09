Un juez dictó medida de aseguramiento contra María Mónica Quiñones Graciano, alias La Tía o ‘La Mona’, una de las presuntas cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, quien es señalada de participación en el homicidio de un adolescente de origen venezolano, identificado como Gabriel Enrique Fernández Bermúdez, de 15 años, perpetrado en área rural de Dibulla, La Guajira, para diciembre de 2025.

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Según la investigación adelantada por la Fiscalía, el pasado 11 de diciembre, el menor de edad fue responsabilizado de la desaparición y asesinato de Shelsy Michel Navarro Ojeda, una niña de tres años, cuyo cuerpo fue hallado en el interior de un saco, a cinco casas de donde residía en el barrio El Vivero, del corregimiento de Mingueo.

Redes sociales Shelsy Michel Navarro Ojeda, de 3 años.

La entidad indicó que luego que el hecho causara conmoción en la pequeña población guajira, alias La Tía habría coordinado la búsqueda de Fernández Bermúdez, quien fue entregado a otros jefes de la estructura ilegal, quienes lo trasladaron a una zona rural.

Este adolescente fue enjuiciado por la comunidad y el poderoso grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN o ‘Los Pachenca’, liderado por Naín Andrés Pérez Toncel, o simplemente alias Naín.

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Las autoridades reportaron que el joven de 15 años había sido golpeado, torturado y posteriormente mutilado, tras ser señalado como responsable del homicidio de Shelsy, sin ninguna prueba contundente que lo responsabilizara de cometer este aberrante hecho.

A través de redes sociales, alias Naín se atribuyó el linchamiento y el posterior mutilamiento del menor de edad.

El rol de alias La Tía en ‘Los Pachenca’

Quiñones Graciano también es señalada de articular el abastecimiento de armamento, intendencia y logística; y de canalizar información sobre personas señaladas de incumplir los lineamientos de ‘Los Pachenca’ con el propósito de imponerles supuestas sanciones económicas, restringirles la movilidad o causarles la muerte.

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Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambas agravadas.

La Fiscalía judicializó a María Mónica Quiñones Graciano, alias La Tía o La Mona, presunta cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o ‘Los Pachenca’, por su posible participación en el homicidio de un adolescente venezolano de 15 años, señalado de abusar y… pic.twitter.com/Z7a1rPtYWM — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 9, 2026

La amenaza de alias Naín a Gabriel Enrique

“Gracias a la rápida reacción de mis perros, ya ellos saben qué hacer con el cerdo (sic)…”.

Este fue el temible mensaje que escribió en la red social Facebook un miembro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN o ‘Los Pachenca’, llamado Naín Andrés Pérez Toncel, o simplemente alias Naín, quien se atribuyó el linchamiento y el posterior mutilamiento del menor de edad señalado por la comunidad de haber cometido el crimen de la niña Shelsy Michel.

Policía Nacional | Redes sociales

En redes sociales, usuarios ya lo reconocen a Naín como un ‘narcoinfluencer’, quien da órdenes de ese calibre a sus hombres para ‘mantener el control’ en las poblaciones cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.

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Se conoció que los señalamientos de la comunidad hacia el menor asesinado se basaron solamente en que este era “el más nuevo y extraño del sector”, pues había llegado apenas el pasado 24 de noviembre y recibía posada en la solitaria casa donde fue encontrado el cuerpo de la menor, en un saco para recoger café. Sin embargo, para los pobladores prevalece legalmente la base de la presunción de la inocencia, hasta que se pruebe lo contrario, pues existe la remota posibilidad de que lo hayan podido incriminar, aprovechando su condición de foráneo y recién llegado.

Tomadas de redes La pequeña Shelsy Navarro Ojeda fue hallada muerta el miércoles anterior y por su muerte señalaron a a un menor, quien fue torturado y mutilado.

Fernández Bermúdez, de 16 años, venía de un hogar de paso en Riohacha, y cuando llegó a Mingueo junto a otro menor de entre 12 y 14 años, le pidió alojamiento por una noche a una familia cristiana, propietaria de una casa deshabitada en el barrio El Vivero, a pocos metros de donde residía la pequeña Shelsy. Pero la noche se convirtió en días en los que realizaba labores de limpieza en el pueblo, aparentemente con el fin de hacer algo de dinero, para regresar a Riohacha.

El día de la desaparición de la niña, el pasado miércoles 10 de diciembre, a eso de la 1:00 de la tarde, sus familiares iniciaron la búsqueda, pero ya a las 4:00 p.m., el pueblo se volcó mientras con el pasar de las horas la tensión aumentaba progresivamente. A las 11:00 de la noche cuando hallan el cuerpo de la niña en la casa donde solo residía Gabriel Enrique, éste no se encontraba y las sospechas apuntaron a él.

Tomada de redes Momento en que sacan al menor de la población de Mingueo.

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Como muy poca gente lo conocía, la comunidad acudió supuestamente a quien le dio posada, que facilitó una fotografía que le quedó del registro de conversaciones que sostenían con la mamá del mismo, la cual se hizo viral en cuestión de horas para su búsqueda. Cerca de las 7:00 de la mañana por fin dieron con su paradero e iniciaron los actos de violencia en su contra.

Ante las presuntas de la comunidad, con la voz entrecortada y temblando de miedo alcanzó a responder que él no había sido, “fue un amigo de 14 años”, que vivía con él, pero que no sabía dónde estaba.

En ese momento inició su calvario, pues la comunidad lo golpeó hasta el cansancio, luego presuntamente lo entregaron al grupo armado de Naín que lo enjuició en la ‘Ley de la Sierra’.