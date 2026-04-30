Un total de 32.653 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en la elección atípica de alcalde que se realizará el próximo domingo, 3 de mayo, en el municipio de Fonseca, La Guajira.

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Esta jornada electoral se realizará con base en el Decreto 082 del 3 de marzo de 2026, expedido por el gobernador (E) de La Guajira, tras la declaratoria de nulidad de la elección del alcalde Micher Pérez, realizada el 29 de octubre de 2023.

La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará 14 puestos de votación, cuatro en la cabecera municipal y diez en corregimientos, con un total de 89 mesas. De los ciudadanos aptos para votar, 16.611 son mujeres y 16.042 son hombres.

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Además, en los puestos de votación del área urbana se contará con dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica.

Para este proceso electoral fueron designados 651 jurados de votación, de los cuales 534 son titulares y 117 son remanentes, quienes serán debidamente capacitados por la entidad para ejercer dicha función.

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Ejército Nacional/Cortesía

La seguridad

La Policía y Ejército Nacional han desplegado un dispositivo especial para acompañar a los habitantes del municipio, con el objetivo de brindar tranquilidad durante las elecciones atípicas que se realizarán el próximo 3 de mayo.

De igual manera, desde la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Fonseca, invitan a la ciudadanía a participar de un proceso electoral libre y en paz.