Las Naciones Unidas, a través de su Programa Mundial de Alimentos (PMA) y junto a la alcaldía de Montería continúan ofreciendo asistencia humanitaria a las familias que resultaron damnificadas por el frente frío del pasado mes de febrero.

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Desde el pasado 23 de abril estas dos entidades iniciaron un trabajo de intervención en el barrio Mi Ranchito con transferencias monetarias y, como proyecto piloto, entró en marcha la entrega de tarjetas alimentarias.

alcaldía de Montería/Cortesía

De acuerdo con el alcalde Hugo Kerguelén García, a la fecha 6.971 personas han accedido a las transferencias monetarias a través de Efecty. Adicionalmente, 824 hacen parte del piloto de tarjetas alimentarias Pluxee, que pueden utilizar en más de 300 puntos comerciales en Montería, incluyendo supermercados como Ara, D1, Olímpica, Carulla y Éxito, así como droguerías, restaurantes y hostales.

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La focalización de personas beneficiarias continuará hasta el mes de mayo, con la meta de alcanzar 29.000 personas asistidas en Montería gracias al Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe (RHPF LAC).

“Desde el primer momento hemos estado al lado de las familias afectadas. Esta articulación con el Programa Mundial de Alimentos nos permite brindar soluciones concretas que alivian la situación de miles de hogares y les da un respaldo en medio de la emergencia”, dijo el mandatario de los monterianos.

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Por su parte, Nils Grede, director del Programa Mundial de Alimentos, señaló que “estamos comprometidos con apoyar a las comunidades más vulnerables. Estas modalidades de asistencia permiten responder de manera flexible a las necesidades de las familias, garantizando su acceso a alimentos y contribuyendo a su recuperación”.