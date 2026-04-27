Durante la conmemoración de los 59 años de la Defensa Civil Colombiana, la Gobernación de Córdoba rindió un homenaje especial a los organismos de socorro y a la Fuerza Pública que fueron fundamentales en la atención de la reciente emergencia ocasionada por las inundaciones en el departamento.

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El gobernador Erasmo Zuleta condecoró a la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Cruz Roja, en reconocimiento a su labor, compromiso y entrega durante la atención de la calamidad.

El mandatario destacó que estos organismos estuvieron en primera línea acompañando a las comunidades afectadas, salvando vidas, apoyando evacuaciones, realizando labores de búsqueda y rescate, entregando asistencia humanitaria y brindando soporte logístico en los momentos más críticos de la emergencia.

Durante la emergencia los organismos de socorro se mantuvieron activos en los Consejos Municipales y Departamental de Gestión del Riesgo y en el Puesto de Mando Unificado departamental; realizaron entregas de asistencia humanitaria, distribución de agua potable, lavado de calles para permitir el regreso de las familias a sus hogares. Además, los equipos de respuesta adelantaron acciones de búsqueda, rescate y evacuación, con 9.507 personas evacuadas y apoyo a animales de compañía, producción y silvestres.

“Hoy tengo que darles las gracias a todos los que portan uniformes, a esos héroes que se expusieron en la emergencia. Quiero felicitarlos por la celebración de sus 59 años y darles las gracias por lo que hicieron por nuestro departamento. Sin ustedes, sin la Fuerza Pública, sin los organismos de socorro, no hubiese sido posible atender una situación tan dura que afectó a miles de familias en Córdoba. Tienen la vida ganada”, expresó el mandatario.

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También aseguró que ya está garantizada una partida por $3.000 millones para fortalecer las capacidades de los organismos de socorro, especialmente de la Defensa Civil.

Por su parte, la Defensa Civil Colombiana entregó una distinción al gobernador Erasmo Zuleta, en reconocimiento a su liderazgo, la coordinación institucional y el trabajo en equipo que permitió atender de manera oportuna la emergencia.