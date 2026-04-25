La gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, destacó este sábado 25 de abril, Día Mundial de la Malaria, la reducción de casos de esta enfermedad que se registra en el departamento.

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De acuerdo con cifras oficiales, en el primer trimestre de 2025 fueron reportados en Córdoba 2.504 casos, mientras que en esta vigencia fueron 1.306, lo que representa una reducción del 47%.

Esta disminución se debe a un programa de prevención, diagnóstico y control de esta enfermedad a través de la estrategia COLVOL (Colaboradores Voluntarios), que es una iniciativa que involucra directamente a las comunidades en la protección de su salud y que trabajan de la mano con el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de Salud.

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En la actualidad 169 colaboradores voluntarios están activos en los municipios con mayor carga de malaria que son Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Valencia y San José de Uré. Estas personas, previamente capacitadas por el equipo del Laboratorio de Salud Pública del departamento, cumplen un papel clave al realizar diagnósticos con pruebas rápidas y garantizar la entrega oportuna de tratamientos en zonas rurales y de difícil acceso.

“Hoy, en el Día Mundial de la Malaria, reafirmamos que la salud se construye con la gente. La estrategia COLVOL nos ha permitido llegar a territorios donde antes el acceso era limitado, brindando diagnóstico oportuno y tratamiento seguro. Esta reducción de casos es el resultado del compromiso conjunto entre las instituciones y las comunidades”, sostuvo la secretaria de Desarrollo de la Salud de Córdoba, María Marcela Arriola Salgado.

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También hizo un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención y evitar la automedicación.

“Es fundamental que las personas prioricen el cuidado personal, usen toldillos, eliminen criaderos de mosquitos y acudan a los servicios de salud ante cualquier síntoma. La automedicación puede poner en riesgo la vida”.

La malaria es una enfermedad que es transmitida por el mosquito del género Anofeles, que se reproduce en el departamento de Córdoba por su ubicación geográfica en zonas de bosques tropicales. Su prevención es posible así como su tratamiento con medidas que van desde usar protector solar y toldillos, hasta la limpieza de los entornos.

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