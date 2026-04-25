Con la entrega de dotación técnica y menaje industrial en diversas sedes educativas de los municipios de Tierralta, Planeta Rica y San José de Uré, la gobernación de Córdoba fortalece la prestación del servicio de alimentación escolar.

Lea más: Aumenta venta de vuelos hacia Montería en el marco de la Feria Nacional de la Ganadería

La dotación en San José de Uré fue llevada por una comisión que encabezó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara y cuya entrega se efectuó en el Sagrado Corazón de Jesús, para ser distribuida en sus tres sedes.

La dotación tuvo una inversión de $238.500.639 y beneficia a más de 1.100 niños, adolescentes y jóvenes del departamento.

Lo ejecutó la Secretaría de Interior y Participación Ciudadana.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Ver más: El gobernador de Córdoba entregó pavimento en Bocas de Uré

Esta dotación permitirá mejorar significativamente la prestación del servicio, optimizando las condiciones de almacenamiento para conservar adecuadamente los alimentos y reducir el riesgo de deterioro en los comedores escolares, respetando siempre las tradiciones y la cultura de las comunidades atendidas.

“Nuestro compromiso desde la gobernación de Córdoba es asegurar que la inversión llegue donde más se necesita. Estamos equipando las escuelas con herramientas de alta calidad para que el servicio de alimentación se brinde en condiciones óptimas de higiene y seguridad, protegiendo la salud de nuestros estudiantes”, afirmó el gobernador Zuleta Bechara durante su recorrido por el territorio.

Cortesía Gobernación de Córdoba

La entrega técnica incluyó 9 kits que cuenta con equipos industriales como estufas de 4 fogones, neveras verticales de hasta 800 litros para garantizar la cadena de frío, licuadoras industriales y mobiliario en acero inoxidable. Además de menaje completo con calderos de 50 litros, balanzas de precisión, platos y vasos, junto con elementos de bioseguridad y limpieza biodegradable.

Lea también: Capturan en Montería a presunto cabecilla del Clan del Golfo