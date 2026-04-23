La Selección de Sóftbol Masculino Sub 23 que representará a Colombia en el Mundial de esta disciplina que inicia este sábado en la ciudad de Sincelejo la integran siete cordobeses y tres sincelejanos.

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Además hay otros de Tolú, Bolívar y Santander.

En el cuerpo técnico también hay sucreños, entre ellos Roberto Carlos Paternina y César Cardales.

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Los cordobeses convocados son Luis Cruz, Juan Ayala, Cristian Torres, Diego Bolaños, Deymer Contreras, Isaac Noble y Hernando Soto; mientras que los sincelejanos son Junior Paternina, Julio César Rosario y Andrés Camilo Gómez.

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Además de la preparación de la novena colombiana en Montería también tuvo una jornada de esparcimiento en la que participó el director de Indeportes Córdoba, Luis Aldana Dumar; y el equipo de dirigentes deportivos junto a Rina Elena Corcho Puche, presidenta de la Federación Colombiana de Sóftbol.