Detectives de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla entraron a investigar desde la tarde de este miércoles 22 de abril la muerte de una mujer identificada como Karina Jazmín Vega Plata, de 41 años de edad y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda del barrio Los Almendros de Soledad.

Vecinos de la carrera 15B con calle 83C, lugar donde está ubicada la casa, habían estado preguntando por Karina Jazmín, pues se le había perdido el rastro desde el pasado lunes.

En ese sentido, allegados de la mujer buscaron la manera de entrar al domicilio y en una de las habitaciones fue encontrado el cadáver de la mujer con heridas de cuchillo.

Tras el macabro hallazgo, la comunidad alertó a uniformados de la Policía y, a su vez, estos contactaron a los peritos en turno de la Sijín para el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento no se manejan móviles de este hecho de sangre en el que resulta envuelta una mujer.

Hay que señalar que el jueves anterior, la Gobernación del Atlántico lideró un Consejo de Seguridad con enfoque de género en el que se analizaron las dinámicas recientes de violencia contra la mujer y se definieron acciones y estrategias integrales para su prevención y judicialización.

De acuerdo con las cifras oficiales de las autoridades, entre el 1 de enero y el 13 de abril de este año se registraron 27 muertes violentas de mujeres en el departamento.

Según el análisis institucional, la mayoría de estos casos respondieron a dinámicas del crimen organizado, particularmente bajo la modalidad de sicariato, lo que evidencia transformaciones en las lógicas de violencia en el territorio.