Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Malambo, Atlántico, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma cortopunzante en el barrio Villa Bertha.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el caso ocurrió en la mañana del domingo 19 de abril, hacia las 7:00 a. m., en inmediaciones de la cancha conocida como ‘Mi Ranchito’, en el sector de la tienda Danna.

La víctima fatal fue identificada como Roger Alberto Mercado Hernández, de 55 años, quien recibió una herida en la región abdominal que le causó la muerte.

Según versiones de moradores del sector entregadas a las autoridades, el presunto agresor habría estado desde tempranas horas en una fiesta cercana buscando peleas. Posteriormente, se retiró del lugar y minutos después interceptó a la víctima, a quien señaló de haber alertado a la Policía, atacándolo con un arma blanca antes de huir.

Las autoridades identificaron al señalado responsable como Óscar Hernández Coronado, conocido con el alias de ‘el Cachaco’, quien se dedica a la venta de verduras. Tras el ataque, el hombre emprendió la huida con rumbo desconocido.

De manera preliminar, las investigaciones apuntan a que el hecho se habría originado por intolerancia.

Unidades de la Policía adelantan labores de vecindario, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero del presunto agresor y esclarecer plenamente lo ocurrido.