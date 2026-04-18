La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y a través de su grupo Gaula, logró la captura en flagrancia de alias Lobo, presunto extorsionista de ‘Los Costeños’, quien intimidaba a los comerciantes en el municipio de Soledad.

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Este delincuente fue aprehendido por el delito de extorsión, y sería hombre de confianza de alias Gonzalo, también conocido como “Comandante Gavino”, con injerencia en el barrio Los Almendros de este municipio atlanticense.

Las autoridades lograron establecer que alias Lobo intimidaba a comerciantes mediante disparos contra las fachadas de sus establecimientos, así como a través de amenazas realizadas por medio de panfletos extorsivos, generando temor en la comunidad y obligando al pago de exigencias económicas ilegales.

“Durante el operativo de captura, las autoridades incautaron un teléfono celular y dinero en efectivo, presuntamente producto de la extorsión a un establecimiento de comercio. Asimismo, se logró evidenciar el momento en que el capturado habría presuntamente realizado disparos contra la fachada de un local comercial en el municipio de Soledad”, señala el comunicado de la Policía.

Por su parte, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló: “Este resultado es fruto del trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y ratifica nuestro compromiso en la lucha frontal contra la extorsión. Continuaremos adelantando acciones contundentes para proteger a los comerciantes y garantizar la seguridad ciudadana”.

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La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea 165 del Gaula, o la línea contra el crimen 317 896 5523.