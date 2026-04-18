Un médico cirujano especialista en urología fue capturado el pasado 16 de abril en el barrio El Poblado, en Medellín, tras haber sido señalado de abusar sexualmente de al menos 56 de sus pacientes durante consultas médicas, en un caso que ha generado conmoción en el país.

La detención de Alberto Posada se produjo en el parqueadero de una unidad médica donde el profesional ejercía su actividad. El procedimiento fue realizado por unidades de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, tras una investigación que se prolongó por casi un año.

En las últimas horas, un juez de control de garantías envió a la cárcel al urólogo, de 61 años, señalado de haber abusado sexualmente de más de 50 mujeres, aprovechándose de su condición de especialista en urología.

De acuerdo con las autoridades, el hombre habría abusado de sus pacientes durante más de 20 años, por lo que fue enviado a prisión por el delito de acceso carnal con persona incapaz de resistir agravado.

Cabe señalar que la medida de aseguramiento intramural fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación y avalada por el juez, mientras avanza el proceso judicial y se estipula los años de su condena.

El médico habría usado su rol profesional para justificar los abusos

Las autoridades señalaron que el hombre, de 61 años, habría utilizado su condición de especialista para manipular historias clínicas y justificar intervenciones que no correspondían a los motivos de consulta.

“Básicamente, lo que hacía era, en su consultorio, abusar de nuestras mujeres. Realizaba tocamientos en partes donde no tenía por qué hacer un examen determinado frente a alguna consulta”, afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El expediente también indica que el capturado registra antecedentes por delitos sexuales, entre ellos acceso carnal violento y acto sexual violento agravado.

Además, se estableció que desde el año 2000 habría presentado comportamientos reiterados asociados a este tipo de conductas, incluyendo sanciones disciplinarias temporales en el ejercicio de su profesión.