La campaña presidencial de Paloma Valencia expresó su “profunda preocupación” por la existencia de un presunto plan para atentar contra la vida de la aspirante, hecho que calificó como una amenaza directa contra la democracia.

En ese contexto, la campaña hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que adopte medidas inmediatas que garanticen la seguridad no solo de Valencia, sino también de su equipo y de todos los actores políticos en el país.

Asimismo, solicitó que las autoridades informen si existe inteligencia previa sobre el presunto atentado y que dicha información sea compartida con la candidata y su entorno político.

El pronunciamiento también incluyó un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que inicie de manera inmediata una investigación “seria, rigurosa y transparente” que permita esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

La campaña insistió en la necesidad de garantizar condiciones plenas para el ejercicio democrático, en medio de un clima de creciente preocupación por la seguridad en la contienda electoral.

“Colombia no puede permitir que el miedo sustituya a las ideas”, señaló el comunicado.

Finalmente, el equipo de Valencia reiteró que continuará adelante con su actividad política, confiando en que el Estado cumplirá su deber de proteger la vida de los candidatos y asegurar un proceso electoral libre de violencia e intimidaciones.