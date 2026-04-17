Las autoridades adelantan investigaciones por el asesinato de tres mujeres de una misma familia, ocurrido este jueves 16 de abril en el municipio de La Macarena, sur del Meta.

Las víctimas fueron identificadas como Praxedis Calderón Andrade y sus hijas Bersy y Arelis Monje Calderón, quienes fueron halladas sin vida en su vivienda, con múltiples heridas causadas por arma blanca.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se habría presentado luego de una presunta riña en el hogar de las víctimas, reportada por vecinos tras la realización de una reunión o fiesta en el lugar. Alertadas por la comunidad, las autoridades llegaron al lugar y encontraron los cuerpos de las tres mujeres.

Las primeras hipótesis indican que el presunto responsable sería la expareja sentimental de una de las víctimas, quien habría utilizado un machete para perpetrar el ataque. Además, en el hecho otra persona habría resultado herida.

Horas después, un hombre con lesiones de arma blanca se presentó en el hospital de La Macarena. Según informaron las autoridades, el individuo tenía en su poder una escopeta y los teléfonos celulares de las víctimas, por lo que es considerado pieza clave dentro de la investigación.

Un oficial de la Policía señaló que este sujeto cuenta con una orden de captura vigente por un homicidio ocurrido en 2019, en el que presuntamente atacó con arma blanca a otra persona que posteriormente falleció.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado inicialmente a un centro asistencial en Villavicencio y posteriormente remitido a Bogotá, donde permanece bajo atención médica.

Las autoridades trabajan para establecer su posible responsabilidad en este caso, así como los móviles del crimen, que preliminarmente estarían relacionados con un posible hecho de violencia de género.