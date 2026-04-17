El presidente colombiano, Gustavo Petro, entregó este viernes al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el último retrato artístico en vida del premio nobel de literatura Gabriel García Márquez, en el marco de las cumbres de líderes progresistas que se celebra en la capital catalana.

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Ambos mandatarios escenificaron esta entrega en la Biblioteca Gabriel García Márquez, ubicada en el barrio de Sant Martí de Barcelona, inaugurada en el año 2022 y distinguida como Mejor Biblioteca Pública del mundo en 2023 por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA).

Acompañados por el cantautor Joan Manuel Serrat, varios miembros de la delegación colombiana y representantes de la biblioteca, Petro y Collboni destaparon el retrato, que muestra a García Márquez con unas flores amarillas.

Alejandro García/EFE BARCELONA, 17/04/2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro (2i), visita la Biblioteca García Márquez junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collbon (i) este viernes en la capital catalana. Petro entregó este viernes al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el último retrato artístico en vida del premio nobel de literatura Gabriel García Márquez, en el marco de las cumbres de líderes progresistas que se celebra en la capital catalana. EFE/ Alejandro García

“Gabriel García Márquez es el hombre más universal de Colombia. Hay países que tienen hombres universales desde las armas, él lo fue desde las palabras. En el mundo de hoy tenemos poderes que hacen su poder a partir de armas y dinero, pero olvidan que si las palabras y las multitudes se juntan, son más poderosas”, destacó Petro.

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Por esta razón, hizo entrega del retrato a la biblioteca a la que da nombre el escritor colombiano, que ahora acogerá Barcelona, que el presidente colombiano ha definido como “ciudad que ha sido y es revolucionaria”.

Por su parte, Collboni agradeció el gesto al mandatario colombiano, especialmente en un escenario como “una biblioteca en el barrio popular de Sant Martí”.

“Es un honor que el presidente de Colombia, de la patria de nuestro querido Gabo, nos haya acompañado hoy y haya hecho este gesto de generosidad, con estas flores amarillas tan icónicas y representativas de García Márquez, que contribuye a estrechar lazos con Latinoamérica”, concluyó.

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