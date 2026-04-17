La música, cuando nace de lo íntimo, tiene la capacidad de volverse universal. Eso lo entiende bien Chago, cantautor y productor barranquillero que hoy experimenta uno de los momentos más significativos de su vida: será padre. Y en medio de esa transformación personal, ha dado vida a ‘La cigüeña’, una canción que ya perfila como la más importante de su carrera.

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Con una trayectoria sólida que incluye más de 1.000 composiciones, seis álbumes de estudio y múltiples sencillos, Chago se ha consolidado como una voz auténtica dentro de la canción de autor en Colombia. Su propuesta artística, marcada por la honestidad y la conexión emocional, ha encontrado eco especialmente en Barranquilla, ciudad donde ha construido su carrera y de paso una comunidad alrededor de la música.

Más allá de los escenarios, el artista ha sido un gestor cultural activo, impulsando espacios para la expresión artística y fortaleciendo la escena local. Sus conciertos, cada vez más concurridos, se han convertido en encuentros donde el público además de escuchar canciones, comparte historias.

Pero ‘La cigüeña’ marca un momento destacado. La canción nace de un instante personal: el momento en que Chago supo que sería papá. Desde ahí, construye una narrativa cargada de ilusión, ternura y esperanza, conectando con una experiencia que trasciende fronteras.

En lo sonoro, el tema marca un regreso a las raíces caribeñas del artista. Con una estética que evoca el tropipop y bebe de la inspiración de los primeros trabajos de Carlos Vives, Chago reviste su mensaje con ritmos cálidos y cercanos, capaces de acompañar uno de los momentos más transformadores en la vida de cualquier persona.

“Es la canción que acompaña el momento en que tu vida cambia para siempre”, se desprende del espíritu de la obra. Y en efecto, ‘La cigüeña’ no solo habla de la llegada de un hijo, sino de todo lo que ese anuncio despierta: expectativas, miedos, sueños y una alegría que desborda.

Cortesía El cantante barranquillero inspirado en su faceta de padre compuso ‘La cigueña’.

Con este lanzamiento, Chago abre una nueva etapa creativa, en la que la paternidad se convierte en fuente de inspiración. Su historia, contada en forma de canción, ya empieza a resonar en una audiencia hispana global que reconoce en sus letras un reflejo de sus propias vivencias.

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Así, entre acordes y emociones, Chago le canta a la vida que está por llegar. Y en ese canto, encuentra —y ofrece— una de las verdades más simples y poderosas: hay momentos que lo cambian todo, y la música siempre encuentra la forma de nombrarlos.