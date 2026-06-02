Las esmeraldas colombianas ya circulaban por Centroamérica hace más de mil años. Así lo confirmó una reciente investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá, que logró identificar el origen colombiano de varias gemas halladas en los yacimientos arqueológicos de El Caño y Sitio Conte, dos de los centros ceremoniales más importantes del Pacífico panameño.

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El hallazgo, publicado en la revista especializada Latin American Antiquity, aporta nuevas evidencias sobre las complejas redes comerciales que existieron entre Colombia y Panamá entre los siglos VIII y X d.C., mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles al continente.

Los investigadores determinaron que las piedras verdes encontradas en Panamá provenían de las famosas minas de Muzo y Chivor, ubicadas en el departamento de Boyacá. Para llegar a esta conclusión utilizaron técnicas avanzadas como fluorescencia de rayos X, espectroscopía y fotoluminiscencia, comparando las muestras arqueológicas con esmeraldas de Colombia y Ecuador.

Torné et al. Esmeraldas colombianas de El Caño

El estudio destaca que se trata del hallazgo de esmeraldas más septentrional registrado hasta ahora en la América precolombina, ya que los yacimientos panameños se encuentran a más de 700 kilómetros de las minas colombianas.

Explican que las esmeraldas formaban parte de los ajuares funerarios de personajes de alto rango enterrados en El Caño y Sitio Conte. Junto a ellas también se encontraron objetos de gran valor simbólico como piezas de oro, dientes de megalodón y espejos de pirita.

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Según los expertos, estos elementos demuestran que las élites de la región mantenían una intensa actividad comercial e intercambios culturales con otros pueblos del continente.

El estudio plantea que las gemas no viajaban directamente desde Colombia hasta Panamá. En cambio, se distribuían mediante un sistema conocido como down-the-line, en el que los bienes eran transferidos de comunidad en comunidad a lo largo de múltiples trayectos cortos.

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Algunas esmeraldas llegaron intactas a su destino, mientras que otras fueron modificadas y adaptadas por artesanos locales, lo que demuestra el alto valor cultural y ceremonial que tenían para las antiguas sociedades del área de Coclé.

Aunque el origen de las esmeraldas ya fue identificado, los investigadores buscan ahora reconstruir la ruta exacta que siguieron estas piedras preciosas a través de selvas, ríos y territorios indígenas hace más de un milenio.