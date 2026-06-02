La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la próxima edición del torneo promete ser diferente a todo lo visto hasta ahora.

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La competición, que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá, llegará con importantes cambios que impactarán tanto a los jugadores como a los aficionados.

X @fifaworldcup_es Partidos del Mundial 2026 en junio

Desde un formato ampliado hasta pausas obligatorias para hidratación, estas son las principales novedades que marcarán la cita mundialista.

1. Tres países serán anfitriones por primera vez en más de dos décadas

Estados Unidos, México y Canadá compartirán la organización del torneo, algo que no ocurría desde el Mundial de 2002, celebrado en Japón y Corea del Sur.

La Copa del Mundo recorrerá 16 ciudades sede repartidas entre los tres países, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos con mayor despliegue logístico de la historia.

Angel Colmenares/EFE AME278. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 07/05/2026.- Fotografía que muestra el estadio MetLife, escenario de juego en la Copa Mundial de la FIFA 2026, este jueves, en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

2. Más selecciones y una cifra récord de partidos

El Mundial 2026 contará con 48 selecciones, 16 más que en Qatar 2022.

Esto elevará el número total de encuentros de 64 a 104 partidos, convirtiéndolo en el torneo más extenso de la historia de la FIFA. Además, debutarán selecciones como Uzbekistán, Jordania, Curazao y Cabo Verde.

Estos son los 26 jugadores convocados al Mundial 2026.

3. Habrá pausas obligatorias para hidratación en todos los partidos

La FIFA confirmó que cada encuentro tendrá dos descansos de hidratación, uno en cada tiempo, independientemente de las condiciones climáticas.

La medida busca proteger a los jugadores ante las altas temperaturas previstas en varias ciudades sede y permitirá a las cadenas de televisión incluir espacios publicitarios durante estas interrupciones.

Cortesía La estrella barranquillera Shakira, ha sido escogida para interpretar ‘Dai Dai’ el tema oficial del Mundial 2026.

4. Derechos humanos estarán bajo observación

Diversas organizaciones internacionales han expresado preocupaciones sobre temas migratorios, seguridad y libertades civiles en los países organizadores.

El debate se ha centrado especialmente en Estados Unidos y México, donde algunos grupos han advertido posibles impactos para aficionados, trabajadores y comunidades locales durante el desarrollo del torneo.

Cortesía El debate se ha centrado especialmente en Estados Unidos y México, donde algunos grupos han advertido posibles impactos para aficionados, trabajadores y comunidades locales durante el desarrollo del torneo.

5. Asistir a los partidos será más costoso

Las enormes distancias entre las sedes representan uno de los principales desafíos para los aficionados.

Ciudades como Vancouver y Miami están separadas por más de 4.500 kilómetros, lo que incrementará significativamente los gastos de transporte, alojamiento y logística para quienes deseen seguir a sus selecciones durante todo el campeonato.

Hard Rock Stadium, which will be called Miami Stadium, has installed the final sod roll for the World Cup.



Saudi Arabia and Uruguay will be the first teams to play on the pitch on June 15. pic.twitter.com/OM14WIMbCd — Front Office Sports (@FOS) May 27, 2026

6. Situación de Irán genera incertidumbre

La participación de Irán también ha generado atención debido a las restricciones migratorias vigentes en Estados Unidos.

Aunque la selección podrá competir normalmente, las limitaciones para algunos funcionarios y acompañantes han obligado a buscar soluciones logísticas especiales para la delegación iraní durante la fase de grupos.